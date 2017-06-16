Sokak çare değildir, bugüne kadar olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas’ta BBP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Destici iftarın ardından yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı Adalet Yürüyüşü’nü eleştirerek, “Mahkemelerin verdiği kararları eleştirebiliriz. Ama hiçbirimiz tanımıyoruz diyemeyiz. Çünkü o zaman memlekette kargaşa ve anarşi çıkar. Demokrasi içerisinde, milli irade içerisinde bunları değiştirmek için çabalamalıyız. Ben öncelikle CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na, ailesine ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçmiş olsun diyorum. Hiçbirimiz istemeyiz ki bir milletvekili ceza alsın. Bu arada elbette ki eylem yapmak, gösteri yapmak, protesto etmek bunlarda demokratik haklardır. Herkesin demokrasi içerisinde, yasal çerçeve içerisinde bunları kullanma hakkı vardır. Ama şuanda ülkemiz çok kritik bir süreçten geçmektedir. Fitneciler bu milletin arasına fitne tohumu ekerek milleti ayrıştırıp, kamplaştırıp daha sonra da çatışmayı amaçlamaktadırlar. Ana muhalefet partisinin genel başkanın bunun bilincinde olması gerekir. Bunu bilerek hareket etmesi gerekir. Bazen bakarsınız ki iş kontrolden çıkar başkasının eline geçebilir. Biz toplumsal hareketlerde deneyimli bir siyasi hareketiz. Onun için tavsiyelerde bulunuyoruz. Önerilerde bulunuyoruz ve tecrübelerimizi tüm siyasetçilerle ve milletimizle paylaşıyoruz" dedi.

“Çare ne batıdadır, ne darbecilerdedir. Çare millettedir” diyen Destici, “Sayın Kılıçdaroğlu’na sesleniyorum. Dün yürüyüşe başlarken dedi ki ’bütün dünya bizi duysun, batı bizi duysun. Bizim yaşadığımız ülke de dikta rejimi vardır, diktatörlükle yönetiliyor’ diyor. Ben bunu kabul etmiyorum, bunu reddediyorum. Bu ülke demokratik bir hukuk devletidir. Eksiklikleri olabilir, yanlışları olabilir geçmişte de bir takım darbelerle demokrasimiz kesintiye uğradı. Ama biz çözümü millette aramalıyız. Dolayısıyla da eğer bu söz sehven söylenmişse düzeltilmelidir. Bilerek söylenmişse de biz bunu kabul etmiyoruz ve reddediyoruz. Çünkü şuanda Türkiye Büyük Millet Meclisimiz 2015 yılında yapılan hür seçimlerle oluşturulmuştur. Aynı şekilde hükümet o seçimlerden çıkmıştır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı 2014 seçimlerinde yine milletin oyuyla seçilmiştir. Bu yıl içinde yaptığımız referandumda da yine milletin oyuyla ’evet’ çıkmıştır ve yeni sisteme geçilmiştir" diye konuştu.

Destici, "Ana muhalefet partisine düşen de önce mecliste bu işin çözümünü aramak olmalıdır. Sokak çare değildir, bugüne kadar olmamıştır bundan sonra da olmayacaktır" diye konuştu.