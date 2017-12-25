BBP Suşehri İlçe Kongresi’nde Tokgöz güven tazeledi

İlçe Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapılan kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. BBP Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayat hikayesi ve son konuşmasını yaptığı Çağlayancerit’deki miting konuşmasının slayt olarak sunumu yapıldığı programda, denetim ve faaliyet raporları okundu.

Divan başkanlığını yapan BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar genel kurulda yaptığı konuşmada, Büyük Birlik Partisi kurucusu merhum Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu ve birlikte şehadet şerbeti içen yol arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi.

Yazıcıoğlu’nun 25 yıl önce partiyi bir kilimin desenleri olarak kurduğunu kaydeden Yanar, "Merhum genel başkanımız Muhsin Yazıcıoğlunu’nun emaneti olan Büyük Birlik Partisi’ni bir kilimin desenleri olarak devam ettiriyoruz ve ettirmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe başkanlığına yeniden seçilen İsmail Hakkı Tokgöz ise,"Merhum Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun bizlere bıraktığı boşluğu dolduramadık ama, bıraktığı emaneti sonuna kadar yaşatacağız. Bizler davamızdan asla ve asla ayrılmayacağız. BBP bizler için sadece siyasi parti değil, Merhum Genel Başkanımız Yazıcıoğlu’nun emanetidir. Bu sebeple, bizler birlik olacağız. Ayrıştırıcı değil, beraber olacağız. Fikirlerimizi açıkça söyleyeceğiz"diye konuştu.

Partiye hizmet edenlere plaket verildiği programa; Büyük Birlik Partisi Genel Başkan yardımcılarından Yaşar Sayan, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Uğur Bulut, ilçede bulunan tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.