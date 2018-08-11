Bebeğiyle şehit düşen annenin doğum gününde büyük üzüntü yaşanıyor

31 Temmuz günü Yüksekova’da otomobiliyle seyir halinde olan Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit anne ve bebeği Şarkışla ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı cenaze töreninin ardından Şarkışla Şehitliği’ne defnedildi. Şehit anne ve bebeğinin mezarı Türkiye’nin dört bir yanından gelenlerin akınına uğrarken vatandaşlar taziye evinde aileyi yalnız bırakmıyor.

Hüzünlü doğum günü

11 Ağustos 1993 doğumlu olan şehit anne Nurcan Karakaya’nın doğum gününde anne Suudiye Demir’in acısı dinmiyor. Kızının doğum gününü buruk bir şekilde geçiren anne, kızına olan hasretini fotoğrafına sarılıp dindiriyor. Acılı anne Şarkışla ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki evinde Türkiye’nin çeşitli illerinden gelenlerin taziyelerini kabul ediyor.

"Doğum gününü hep kutlardık"

Patlamada torununu ve kızını kaybeden Suudiye Demir,"Yavrum öldü ben emanetini göğsümde gezdiriyorum. Buradayken hep doğum gününü kutluyorduk. Ağabeyleri, ablaları toplanıp kutluyorduk. Gittikten sonra telefonla kutluyorduk. Bu yılda mezarına gidip yavrumun doğum gününü mezarında kutlayacağım. 25’inci yaş günüydü. İçim yanıyor" dedi.

"Kızım kimsenin kalbini kırmazdı"

Anne Demir çocuklarını çok zor şartlarda büyüttüğünü ifade ederek,"Diğer çocuklarım gurbette içimden ağlıyorum. Ben çocuklarımı zor şartlarda büyüttüm. 14 sene oldu babaları öleli ben onları ne çilelerle büyüttüm. Yaşasaydım kızım benin kızım çok mükemmeldi kimsenin kalbini kırmızı herkesin derdiyle ilgilenirdi. Her zaman benim yavrum kardeşlerinin yanında oldu. Hiç kalp kırmazdı. Benim yavrum her Cuma beni arar ’Anne dualarını esirgeme benden’ derdi" ifadelerini kullandı.