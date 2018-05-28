Behrampaşa Hanı ve Gökmedrese’de Teknik İnceleme

Teknik inceleme gezisinine Vali Yardımcımız Zihni Yıldızhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve ilgili teknik personeller eşlik etti.

İlk olarak restorasyonunda son aşamaya gelinen Behrampaşa Hanı’nı ziyaret edildi. Butik otel, restorant ve kafe olarak hizmet verecek olan handa incelemelerde bulunarak, yatırımı gerçekleştiren müteşebbisten sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Restorasyon çalışmaları hakkında değerlendirme yapan ve Sivas’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle muhteşem bir hazineye sahip olduğunu söyleyen Kaya, “Sivas, sahip olduğu bu kültürel hazineyi koruyup yaşatırken aynı zamanda ekonomiye de kazandırmak durumundadır. Devletimiz bu konuda öncü olmak adına bütün adımları atması ve yatırımcılarımızın bu adımlara karşılık vermesi oldukça önemli” dedi.

Behrampaşa Hanı’nı Sivas İl Özel İdaresinin mühendis personelleriyle beraber gezme fırsatı bulduklarını ifade eden Genel Sekreterimiz Kaya, “Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilen çalışmaları inceledik. Gezdiğimiz zaman ufkumuzu açan, bizleri mutlu eden çalışmaları görmüş olduk. İnanıyorum ki; burada gerçekleştirilen uygulamalar tüm Türkiye’ye örnek olacak. Burası restore edilmenin ötesinde Sivas’a da değer katacak. Bu vesileyle bu vakıf eserin bu hale gelmesinde emeği geçen Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü ve yatırımcılarımızı kutluyor, Allah mahcup etmesin diyoruz. Hem müteşebbislerimize hem de Sivas’ımıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

Adından restorasyon çalışmaları süren tarihi Gökmedrese’de incelemede bulunuldu. Çalışmalar hakkında bilgi alındı.