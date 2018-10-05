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Belediye başkanını evine mektupla davet etti

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kendisine mektup yazarak eve davet eden 7 yaşındaki Abdurrahman Yıldız’ın isteğini geri çevirmedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın kendisine mektup yazarak eve davet eden 7 yaşındaki Abdurrahman Yıldız'ın isteğini geri çevirmedi.


Başkan Aydın'ı çok seven Abdurrahman Yıldız, Başkan Aydın ile görüşebilmek için kendisine mektup yolladı. Mektubunda, "Sayın Sami amca, sizi bizim eve davet ediyorum. Gelirseniz çok mutlu olurum. Çünkü ben sizi çok seviyorum. Bir yıldır sizi bekliyorum, lütfen gelin." yazdı. Küçük Abdurrahman'ın mektubu posta yoluyla ulaşınca Başkan Aydın'a bu masum talebi geri çevirmedi. Başkan Aydın, eşi Yurdagül Aydın ile birlikte Kardeşler Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız ailesini ziyaret etti. 8 kardeşin 7'incisi olan Abdurrahman ile buluşan Başkan Aydın, burada küçük dostu ile bir süre sohbet etti.


Başkan Aydın, küçük Abdurrahman ve kardeşlerine çeşitli hediyeler takdim etti.

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