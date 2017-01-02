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02 Ocak 2017 12:17

"Benim yavrularım babasız kaldı"


02 Ocak 2017 12:17

İstanbul Ortaköy’deki bir gece kulübünde yılbaşı gecesi meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 35 yaşındaki Kenan Kutluk, memleketi Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit Köyü’nde Türkçe ve Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.
Ortaköy’deki gece kulübünde garson olarak çalışan evli ve iki çocuk babası Kenan Kutluk, yılbaşı gecesi kulübe düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Kutluk’un cenazesi İstanbul’dan otobüsle memleketi Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Aşağımescit köyüne getirildi. Kutluk’un baba evinde helallik alındıktan sonra köy okulunun bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Zara Belediyesi Başkanı Sayit Ahmet Pala ve yakınları katıldı.

Çocukları için kocasının tabutunu 3 kez öptü
Törende baba Nurettin ile anne Makbule Kutluk tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Eşi Duygu Kutluk da tabuta sarılarak, "Oy ben seni nasıl verdim. Ben seni kara toprağa vermeyeceğim. Kocamı göreceğim, açın tabutu. Benim yavrularım babasız kaldı. Bir kez sarılayım. Kenan ben seni babanın evine böyle mi getirecektim. Gözleri açık gitmedi değil mi" diye feryat etti. Zorla tabuttan uzaklaştırılan Duygu Kutluk daha sonra geri dönerek tabuta sarılıp, "Kenan bu Zahide için, bu Duru için, bu da benim için" diye ağlayarak eşinin tabutunu 3 kez öptü. Alevi dedesinin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kutluk’un cenazesi köy mezarlığında Kürtçe ve Türkçe ağıtlarla gözyaşları içinde toprağa verildi.



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