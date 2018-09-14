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Benzin istasyonuna otomobili böyle soktular

Sivas-Ankara karayolunda benzini biten otomobili rampa aşağı benzin istasyonuna götürmek isteyen iki gencin otomobilin üzerinde yatması dikkat çekti.


Sivas-Ankara karayolunda seyir halinde olan otomobilin benzini bitti. Otomobilde bulunan 3 gençten 2'si araçtan inerek itmeye başladı. Akan trafiğe aldırış etmeyen iki kafadar otomobil rampaya gelince otomobilin üzerine çıktı. Bu sırada gençlerden birisinin otomobilin üzerine yatması dikkat çekti. Yaklaşık 200 metre bu şekilde otomobili iten gençler herhangi bir kazaya neden olmadan otomobili benzin istasyonuna ulaştırdı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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