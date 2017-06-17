Beş çocuğuna hem babalık hem annelik yapıyor.

Sivas’ta yaşayan Turan Yılmaz (40) beş ay önce vefat eden eşinin ardından hayatını eşinden kendine emanet yadigar kalan beş çocuğuna adadı. Yılmaz’ın eşinin ardından verdiği mücadele yürek burkuyor. Çocuklarından dolayı işini bırakmak zorunda kalan vefakar baba tüm gönlünü evinde çocukları ile birlikte geçiriyor. En küçüğü 3 yaşında olan en büyüğü ise 14 yaşında olun çocuklarının tüm bakımlarını kendisi yapıyor.

Hem babalık hem annelik yapıyor

Turan Yılmaz beş çocuğuna hem babalık hem de annelik yapıyor. Çocuklarına annelerinin yokluğunu hissettirmek istemeyen Yılmaz, evin temizliğinden, çocukların beslenmesine. Çocukların oyunundan saçlarının taranmasına kadar her işle kendisi ilgileniyor. Çocuklarından dolayı dışarıda bir işte çalışamayan baba tüm sıkıntılarının beraberinde ciddi ekonomik sorunları da yaşıyor. Yılmaz yaşadıkları ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eşimin vefatının ardından çocukların bakımında biraz sıkıntılar yaşadım. Beş çocuğum var. En küçüğü 3, en büyüğü ise 14 yaşında. Onlarla ilgilenmek zorunda olduğum için işe gidip çalışamıyorum. Çok zor olsa da sıkıntılı olsa da onları bakmak onlarla ilgilenmek zorundayım. Çünkü onlar benim çocuklarım. Evin temizliği, yemeklerin hazırlanması hepsi ile ilgilenmek zorundayım“ dedi.

Babalar günü çocuklarımla güzel

Yılmaz, içerisinde bulunduğumuz babalar gününün kendisine hatırlatılması üzerine, “Babalar günü güzel bir gün. Hele çocukların yanındaysa başka bir anlamı da oluyor. Elimden geldiği kadar çocuklarımın bakımını yapıp, onları okutarak onlara iyi bir gelecek sağlamak istiyorum. Okursalar güzel olur. Beni memnun ederler. Okuyamazlarsa da memnun olurum. Hayatlarını kurduklarını görebilirsem benden daha mutlu bir baba olamaz” dedi.