Beş dakikada uyuşturucuya ikna etti

Sivas'ta üniversite öğrencisi tarafından hazırlanan sosyal deney, gençlerin uyuşturucu tacirlerine karşı ne kadar bilinçsiz ve savunmasız olduğunu ortaya koydu.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi olan Sivaslı Alp Seyyah, gençlerin uyuşturucu tacirlerine karşı ne kadar bilinçsiz ve savunmasız olduğuna dikkat çekmek için ilginç bir sosyal deneye imza attı. Seyyah mahalle arasında sohbet eden gençlerin yanına giderek önce bir süre sohbet etti. Sonra sigara içip içmediklerini sordu. Sigara içtiklerini belirten gençlere, onları rahatlatacak bir karışıma sahip olduğunu ve zararsız olduğunu söyledi. Gençler ilk önce uyuşturucuya karşı olduklarını belirtip, söz konuşu karışımı sigara ile içmeyi kabul etmediler.

“Bir kereden bir şey olmaz”

Kendilerine sunulan uyuşturucuyu kullanmak istemediklerini belirten gençler Seyyah'ın “bir kereden bir şey olmaz” şeklindeki ısrarı sonrası uyuşturucu madde olduğunu düşündükleri, nane, şeker ve kekik karışımını sigaranın içerisine koyarak içmeyi kabul etti. Beş dakikada uyuşturucu kullanmaya ikna edilen gençler, bilmedikleri maddeyi kullanmakla kalmayıp bir miktar da satın aldı. Yanlarından ayrılan Seyyah, tekrar gençlerin yanına dönerek, içtikleri şeyin; şeker, nane ve kekik karışımı zararsız bir madde olduğunu belirtti. Seyyah “bir kereden bir şey olmaz” şeklinde başlayan uyuşturucu kullanımlarının gençlerin hayatını sona erdireceğine dikkat çekip, karşı karşıya oldukları tehlike konusunda gençleri uyardı.

"Aileleri bilinçlendirmek istedim"

Seyyah, gerçekleştirdiği sosyal deney ile uyuşturucu tacirlerine karşı gençleri ve aileleri bilinçlendirmeyi amaçladığını belirtip, “Aileleri ile iletişimi kopan gençlerimiz sokaklarla bir çok tehlike ile karşı karşıya kalıyorlar. Ben gençlerimizi sokaklarda bekleyen tehlikelere dikkat çekmek için bu deneyi yaptım. 14-15 yaşlarında ki gençlerin yanına giderek uyuşturucu verdik. İlk önce kabul etmediler. Ancak ‘bir kereden bir şey olmaz' dediğimde bir süre sonra ikna olup, uyuşturucu oyarak düşündükleri, aslında içinde şeker, nane ve kekik olan maddeyi kullanmayı kabul ettiler. Gençlerimizin bağımlı olmaya çok müsait olduklarını test ettim. Bu proje ile farkındalık oluşturup ailelerin dikkatini çekmeyi amaçlıyorum.” Dedi.