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Beton kalıbı çöktü, 4 işçi yaralandı

Sivas’ta bir fuar inşaatının 3.

Sivas'ta bir fuar inşaatının 3. katında beton kalıbının çökmesi sonucu zemine düşen 4 işçi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Gültepe Mahallesinde inşaatı devam etmekte olan fuar inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3. katında havanın kararmasına rağmen devam eden beton dökümü sırasında beton kalıbı çöktü. Kalıbın üzerindeki 4 işçi zemine düştü. Düşen işçilerden 1'i ağır 4'ü yaralandı. 2'si Afgan uyruklu olan işçiler Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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