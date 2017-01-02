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02 Ocak 2017 19:17

Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı

Beyin kanaması geçiren hasta 4 saatte kurtarıldı

02 Ocak 2017 19:17

Sivas’ın Gürün ilçesinde beyin kanaması geçiren yaşlı adam, kapalı köy yolunun 4 saatlik çalışmanın ardından açılması ile hastaneye kaldırıldı.
Gürün ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Beypınar köyünde yaşayan 68 yaşındaki Yusuf Öz aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 1 metreyi bulan karda sağlık ekipleri köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri, 4 saatlik çalışmanın ardından kapalı olan köyün yolunu açtı. Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Öz, yapılan ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adam, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kalp hastası adam 6 saatte kurtarıldı
Karaören köyünde yaşayan kalp hastası 57 yaşındaki Osman Kanyurdu da aniden rahatsızlandı. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamayınca İlçe Özel İdare ekiplerinden yardım istendi. Karla mücadele ekipleri, 6 saatlik çalışmanın ardından köyün yolunu açtı. Kanyurdu, sağlık ekiplerinin köyde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.



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