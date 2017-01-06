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06 Ocak 2017 18:34

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Sivas’ta

Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Sivas’ta

06 Ocak 2017 18:34

İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki belediye meclis üyeleri, Sivas ziyaretleri kapsamında Vali Davut Gül’ü ve Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret etti.
İlk olarak Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret eden, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki meclis üyeleri Başkan Aydın’dan Sivas hakkında bilgi aldı. Başkan Aydın ziyaretten dolayı teşekkür ederek CHP’li bir belediye başkanının ziyaretinden ötürü memnun olduğunu söyledi.
Daha sonra Vali Gül’ü makamında ziyaret eden İmamoğlu ve beraberindeki heyet burada Vali Gül ile bir süre sohbet etti. Başkan İmamoğlu, Sivas’a kültürel bir gezi düzenlediklerini söyledi. Beraberindeki meclis üyesi iş adamlarının da Sivas’ın potansiyelini yerinde gördüğünü vurgulayan İmamoğlu, gezi programları kapsamında il protokolüne de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Vali Davut Gül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Sivas’ın görülmediği takdirde çok şeyin eksik kalacağını vurguladı. Sivas’ın tarih boyu önemini yitirmeyen güzide bir il olduğunu söyleyen Gül, il de termalden kış turizmine kadar pek çok gezip görülebilecek yer olduğunu dile getirdi. Sivas’ın merkez ve ilçelerinde birbirinden güzel doğal ve kültürel değerleri bulunduğunu belirten Gül, son yıllarda sanayi ve ticaret alanında da ileriye dönük hamleler gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Ziyaretin sonunda Beylikdüzü Belediye Başkanı İmamoğlu Vali Gül’e Beylikdüzü’nü anlatan çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Gül de İmamoğlu’na Sivas Valiliği’nin bulunduğu rölyefi hediye etti.



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