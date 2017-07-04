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04 Temmuz 2017 15:03

Bıçakçılardan bin 400 derece sıcağa ’leğenli’ çözüm

Sivas’ta aşırı sıcaklarda bin 400 derecede ocağın başında çalışmak zorunda olan bıçak üreticileri su doldurdukları leğende serinlemeye çalışıyorlar.

Bıçakçılardan bin 400 derece sıcağa ’leğenli’ çözüm

04 Temmuz 2017 15:03


Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi bulduğu Kuzey Afrika sıcaklıklarının etkisi altında bulunan Sivas’ta sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 40 derece sıcaklıkta vatandaşlar dışarı bile çıkmazken sanayi de yaktıkları ocakta bin 400 derece de Sivas Bıçağı üretmeye çalışan ustalar ise serinlemek için ilginç yöntemler buluyor. 35 yıldır Sivas bıçağı yapan İbrahim Gölebatmaz aşırı sıcaklıklardan ve ocağın bin 400 derece sıcağına ’leğenli’ çözüm buldu. İçine soğuk su doldurduğu leğenle ocak başında çalışan Gölebatmaz hem serinliyor hem de bıçak üretimine devam ediyor.


Sıcakta çalışmanın zor olduğunu söyleyen bıçak ustası İbrahim Gölebatmaz,"Kendimizi serinletmek için doğal yollara başvuruyoruz. Kendimizi serinletmek için suyun içerisine giriyoruz. Kimse görmüyor ama ocağın arka tarafında leğenim var. Su dolduruyorum ancak serinliyorum. Çünkü ocağımızın sıcaklığı bin 400 derecelere çıkıyor. Yoksa demir ısınmaz. Onu bir nebze serinletmek için davlumbazı kullanıyoruz. Davlumbaz ısının büyük bir bölümünü alır ama karşısındaki çalıştığım yer 100 derece oluyor. Sıcaklıktan dolayı yarım saatte atlet değiştiriyorum. Atletsiz çalışırsam su gibi oluyorum daha kötü oluyorum. Ustaların kimisi bizim gibi serinlemeye çalışıyor kimisi de ocağı akşam yakıyor. Hava şartları bizi çok etkiledi. Çünkü ocağı yakıyoruz iki saat kendimize gelemiyoruz" dedi.




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