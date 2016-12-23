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23 Aralık 2016 16:38

BİK Sivas Müdürü Karakaya’dan, Vali Gül’e ziyaret

BİK Sivas Müdürü Karakaya’dan, Vali Gül’e ziyaret

23 Aralık 2016 16:38

Basın İlan Kurumu (BİK) Sivas Müdürü Sabri Karakaya, Vali Davut Gül’ü ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Basın İlan Kurumu hakkında bilgi veren Karakaya, kurum olarak basının kalitesinin yükselmesi, fikir işçilerinin görev bilincinin daha da artması ve mesleki anlamda görevlerini daha iyi yapabilir konuma gelmesi konusunda önemli roller üstlendiklerini söyledi. Karakaya, Sivas basınıyla başarılı çalışmalara imza atmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
Vali Gül ise göreve yeni atanan Karakaya’ya görevinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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