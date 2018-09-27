Bilim şenliğinde gören ona koştu

Sivas'ta bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'SultanŞehir Bilimle Şenleniyor II' fuarında 'Yiğido' adındaki insansı robot görenlerin ilgi odağı oldu.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezince (BİLSEM) hazırlanan 'Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II' projesi Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Adem Uzun, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, öğretmenler, öğrenciler, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışın ardından Vali Davut Gül ve beraberindekiler fuarı gezerek bilgi aldı. Fuarda ise BİLSEM öğrencilerinin ve danışman hocaları Doğan Erol'un yaptığı 'Yiğido' isimli insansı robot ilgi odağı oldu.

Fuarda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, geçen sene 1'incisi yapıldığını hatırlatarak, "Bu sene 2'ncisi yapılıyor. Burada memnuniyetle gördük ki öğretmeninden velisine kadar yetişkinlerin bilimle ilgili yeni ürünlerin sergilendiği bir ortam var. Bazılarında öğrenciler var, bazılarında öğrencilere gösterdikleri adeta bir rol model olarak önlerine koyduğumuz bir rol model var. Öğrenciler için faydalı, veliler için faydalı, öğretmenlerimiz için faydalı. 3 gün sürecek. TUBİTAK destek veriyor. Çocuklarımızın dersin dışında da farklı aktiviteler yapması lazım. Bu aktivitelerde bunların başında geliyor" dedi.

'Yiğido' adını verdikleri robot hakkında bilgi veren Doğan Erol, insansı robotlar hakkında internette araştırma yaptıklarını ifade ederek,"2 öğrencimle beraber yaptık bunu. Normalde tamamını 3 boyutlu baskıdan aldık, normal gördüğünüz parmaklarını, vücudunu. Bu baskı süreci 4 ay sürdü. Bizim okulumuzda şu an kendi yaptığımız 3 tane yazıcı var, onla beraber aldık baskılarını. Bazı malzemelerini Türkiye de bulamadık, yurt dışından aldık. Robotumuzun kabiliyetleri; konuşabiliyor, bütün eklem hareketleri var parmaklarını oynatabiliyor, boyun hareketleri, dirsek, omuz hareketleri hepsini yapabiliyor. Uzaktan görüntü aktarımı var. Görüntüyü işleyerek hedefe kitlenerek nişan alıp ateş edebiliyor. Bu tarz özellikleri var. Bunları ilerleyen zamanlarda daha da geliştireceğiz. Güvenlik görevlerine yardımcı olmak amacıyla hani sınıra koysanız, belirleyeceğiniz düşmana karşı düşman tespiti ve ateş etme özelliği var. Şu an başka projelerimiz de var, yine de vakit bulursak başka özelliklerde koymayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

BİLSEM öğrencileri, güvenlik güçlerine yardımcı olması amaçlanan, alınan komutu yerine getirebilme, nişan alıp ateş etme, 6 kilometre alanda canlı görüntü aktarımı yapabilme ve konuşma gibi özellikleri bulunan 'Yiğido' ismini verdikleri insansı robot görenlerin ilgisini çekiyor. Yaklaşık 4 ayda tamamlanan ve 7 bin liraya mal olan robotun plastik tüm aksamları, BİLSEM öğrencilerinin kendi yaptığı 3D yazıcı da tasarlanıp çizildi ve çıktı alındı. Robotun aksamlarını 6 ayda birleştiren öğrenciler, daha sonra mekanik özellikleri üzerinde çalıştı. Konuşabilen, sorulara yanıt verebilen, 6 kilometrelik menziliyle görüntü aktarımı sağlayan robotun, aynı zamanda nişan alıp ateş etme gibi özelliği de bulunurken robotu görenler fotoğraf çekilmeyi unutmuyor. Eli silah tutabilen robotun, güvenlik güçlerinin can güvenliğin tehlikede olduğu yerlere giderek, gerek canlı bomba imhasında gerekse nişan alıp suçluya ateş etme konusunda yardımcı olması hedefleniyor.

Fuar üç gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.