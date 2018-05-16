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16 Mayıs 2018 08:58

Bilimle kültür bir arada

Sivas’ın Suşehri ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim fuarında, bilimsel çalışmalar ile yöresel lezzetler görücüye çıktı.

Bilimle kültür bir arada

16 Mayıs 2018 08:58


TÜBİTAK Bilim Fuarları, ilçe merkezinde bulunan Fen Lisesi ve Esenyaka Köyünde bulunan Şehit Sezai Seven ortaokulunda açıldı. Fen Lisesinde ki açılışa katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, stantları gezerek öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. İlçelerinde eğitim öğrencilerin güzel buluşlar yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Uzunoğlu, " Öğrencilerimizin hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Güzel buluşlarla bizleri mutlu ettiler. Tabii ki bu buluşların daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum" dedi.


Şehit Sezai Seven ortaokulundaki fuar açılışını ise ilçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel yaptı. Yüksel burada yaptığı konuşmada, “ Bu tarz fuarlar genç bireylere bilimin önemini kavratıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlıyor" dedi.


Bilimsel çalışmaların yanı sıra yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı fuarlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.




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