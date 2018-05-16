Bilimle kültür bir arada

TÜBİTAK Bilim Fuarları, ilçe merkezinde bulunan Fen Lisesi ve Esenyaka Köyünde bulunan Şehit Sezai Seven ortaokulunda açıldı. Fen Lisesinde ki açılışa katılan İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, stantları gezerek öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. İlçelerinde eğitim öğrencilerin güzel buluşlar yapmasının kendilerini sevindirdiğini belirten Uzunoğlu, " Öğrencilerimizin hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Güzel buluşlarla bizleri mutlu ettiler. Tabii ki bu buluşların daha iyi yerlere geleceğini ümit ediyorum" dedi.

Şehit Sezai Seven ortaokulundaki fuar açılışını ise ilçe Belediye Başkanı Fazlı Yüksel yaptı. Yüksel burada yaptığı konuşmada, “ Bu tarz fuarlar genç bireylere bilimin önemini kavratıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmesini sağlıyor" dedi.

Bilimsel çalışmaların yanı sıra yöresel lezzetlerin de tanıtıldığı fuarlara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.