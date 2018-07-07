Bin 700 yıllık kanıt, Sivas’ta ortaya çıktı

Mağara köyünde bulunan mağaralarda yaklaşık bin 700 yıl önce çizildikleri düşünülen kaya resimleri dinler tarihine ışık tutacak en eski kanıtlar arasında yer alıyor. Mağaralarda Hıristiyanlığın ilk yıllarında Roma yönetiminin baskılarından kaçanların da yaşadığı düşünülüyor. Yaklaşık bin 700 yıl önce aşı toprağı boyasından mağara duvarlarına çizilen kaya resimleri ise ilk yıllarında Hıristiyanların yaşadığı Roma baskısını kanıtlıyor. Kaya resimlerinde Romalı askerlerden korunmak için elinde haç tutan Hıristiyanlar betimlenmiş.

Beş bin yıllık mağarada kaya resimleri

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, mağara resimlerinin bilim adamları tarafından incelenmesi gerektiğini söyleyerek, "Mağaramızda yeryüzünde örnekleri nadir görülen kaya resimleri mevcuttur. Dünyada benzer örnekleri fazla değildir. Sit alanı ilan edilmiştir bölge. Mağaradaki buluntulardan yola çıkarak mağaranın insanlar tarafından hazreti İsa’dan önce 3 binli yıllarda kullanıldığını anlıyoruz. Ancak mağaradaki kaya resimlerine baktığımızda, buradaki betimlemede atların düzgün koşum takımlarına sahip olmaları ve değir betimlemelere baktığımızda erken dönem Hıristiyanlık tasarımlarını görüyoruz. Ancak bu mağara resimlerinin uzmanları tarafından incelenip yorumlanması daha doğru olacaktır. Bizim kanaatimizce Hıristiyanlar ilk dönemde Roma yönetiminden baskı gördükleri için kuytu yerlere sığınmışlar, buralarda hem ibadet alanları oluşturmuşlar hem de yerleşim yerleri oluşturmuşlar" dedi.

Binlerce yıllık boya ömrü

Pürlü, kaya resimlerinin binlerce yıl ömrü bulunan aşı toprağı boyası kullanılarak çizilmiş olabileceğini belirtip, "Bu çok güçlü bir kök boyadır. Belki de binlerce yıl bozulmaz. Bizim tahminimiz kaya resimlerinin çiziminde aşı toprağından yararlanıldığı yönündedir" ifadelerini kaydetti.

Türkiye için bir şans

Pürlü, dünyada nadir görülen kaya resimlerinin bir benzerlerinin Türkiye sınırları içerisinde yer almasının Türkiye için bir şans olduğunu ifade edip, "Dünyada çok nadir görülebilen kara resimlerinin Sivas’ta bulunması ülkemiz için de çok büyük bir şanstır" şeklinde konuştu.

Mağara köyü muhtarı Ahmet Koç, köylerinde bulunan 5 bin yıllık mağaraların bilimsel olarak incelenip kültür turizmine kazandırılmasını istediklerini belirti.