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01 Mart 2018 10:36

Bir ‘alo’ 124 TL’ye patladı

Sivas’ın Divriği İlçesi’nde Kaymakamlık binası içerisinde Mehmet Aydın (68) isimli vatandaşa, cep telefonu ile yüksek sesle konuştuğu gerekçesi ile 124 TL para cezası kesildi.

Bir ‘alo’ 124 TL’ye patladı

01 Mart 2018 10:36


İlginç ceza 27 Şubat günü Divriği Kaymakamlık binası içerisinde kesildi. İlçe Kaymakamının vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlediği sırada, şikayetini anlatmak için salonda sırasını bekleyen Mehmet Aydın (68), aynı zamanda cep telefonu ile konuşunca hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Kaymakamın odasından çıkan polis memurları Aydın’a yüksek sesle konuşup gürültü kirliliği yaptığı gerekçesi ile 5326 sayılı Kabahatler kanununun 36. Maddesi kapsamında 124 TL para cezası kesti. Aydın kesilen cezayı erken ödediği için ceza 93 TL’ye indirildi.


Divriği’de tehlike saçan metruk binalarla ilgili Divriği güvenliği adına Kaymakamlığa gittiğini belirten Aydın, haksız bir ceza ile karşı karşıya kaldığını belirterek konuyu Cumhurbaşkanlığına kadar taşımayı düşündüğünü belitti.




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