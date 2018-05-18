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18 Mayıs 2018 12:06

Bir leylek için üretim durdu

Sivas’ta leyleğin fabrika bacalarından birine yuva kurması üzerine firma o kısımdaki üretimi durdurdu.

Bir leylek için üretim durdu

18 Mayıs 2018 12:06

13 yıldır her yıl göç zamanı geldiğinde leylek yuvasına dönüyor.


Sivas’ta çevre hassasiyeti ile dikkat çeken bir ağır sanayi kuruluşu, 13 yıldır fabrikadaki bacalardan birinde konaklayan leylek için görenlerin takdirini toplayan bir fedakarlığa imza attı. Bir leylek, demir dökümü yapılan fabrikanın bacalarından birine 13 yıl önce yuva kurdu. Bacada leylek yuvası kurulduğunu fark eden firma yetkilileri, leyleğin zarar görmemesi için bacanın bulunduğu döküm atölyesinde üretimi durdurarak, üretimi farklı bir üniteye taşıdı. Yerinden memnun olan leylek her yıl havaların ısınması ile yuvasına gelerek havalar soğuyana kadar burada kalıyor.


Firmanın genel müdürü Osman Mavuş, leyleğin 13 yıldır misafirleri olduğunu belirterek, ”Firmamız çevresiyle uyumlu, yaşadığı ortama zarar vermeyen bir fabrika. Bu bağlamda 13 sene önce fabrikamızı ziyaret etmeye başlayan leyleğimize sahip çıkmak adına konduğu, yuva yaptığı, yumurtladığı ortamı rahatlatmak için oradaki bacamızı da iptal ettik. Dolayısıyla her sene böyle bir bekleyiş içerisindeyiz. Geldiği zaman mutluluk duyuyoruz. Leylek kültürümüzde de bereketi sembolize eder. Çevreye, tarlaya, insanlığa çok büyük faydası olan bir canlı türü ama sanayileşmeyle beraber doğada gittikçe leyleklerin sayısı azalmakta, yaşam alanları da oldukça daralmaktadır. Firmamız bu konuda ciddi bir şekilde hassasiyet gösteriyor. Yaklaşık 3 bin 500’ün üzerinde çam ağırlıklı olmak üzere doğaya diktiğimiz bitkilerimiz var. Suda yaşayan bazı canlılarla ilgili besleme yapıyoruz. Çevremizdeki sulara dikkat ediyoruz. Baca kontrollerimizi yaptırıyoruz. Doğayla uyumlu bir yaşam, endüstrileşme sağlanması için gayret içerisindeyiz" dedi.




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