Bir yılda 16 bin 880 saat iş güvenliği eğitimi verildi

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) “En önemli sermayemiz insan kaynağımız” sloğanı ile hareket ederek 2017 yılında bin 055 çalışanına 16 bin 880 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdi. 2018 yılında ise bu oranıs 17 bin 728 saate çıkartmayı hedefliyor. Ayrıca çalışma sınıfı çok tehlikeli grupta yer aldığı için her yıl Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yenileyen ÇEDAŞ, zorunlu eğitimler kapsamında, sahada çalışan arıza onarım ve bakım personeli başta olmak üzere tüm personelini periyodik sağlık taramalarından geçiriyor.

Eğitim işe girer girmez başlıyor.

‘En önemli sermayemiz insan kaynağımız’ diyen ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, 4-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nın farkındalık yaratmak için çok önemli olduğunu dile getirip, “İşe alımdan itibaren oryantasyonla başlayan eğitim süreci, mentorluk uygulaması ile devam ediyor. İlerleyen süreçlerde ise kişisel, mesleki, hizmet içi, idari ve mevzuat yönünden zorunlu eğitimleri veriyoruz. 2018 yılı itibarıyla tüm başlıklardaki eğitim faaliyetlerinde iç kaynak yönetimine ağırlık vermeyi, iç eğitim kadromuzu da aktif olarak kullanmayı hedefliyoruz.”dedi.

Yetişmiş eleman sıkıntısı var.

Sektörde yetişmiş eleman sıkıntısı olduğuna da dikkat çeken Akboğa, “Bunun başlıca sebepleri arasında meslek liselerinin eğitim müfredatlarının ve eğitim materyallerinin yetersiz kalmasını gösterebiliriz. Bu sorunu aşmak için mesleki eğitim kurumları dinamik bir yapıya kavuşturulmalı ve bu konuda yapısal değişimler yapılmalı. Mesleki eğitim veren kurumların bu değişken durumlara karşı bina, araç-gereç, eğitimcilerin eğitimi ve müfredat gibi konularda güncellenmesi gerekiyor. Elbette tüm bunları yapmak bir maliyete neden olacaktır. Mesleki ve teknik eğitim pahalı bir eğitimdir. Bu yüzden meslek ihtiyaç analizlerinin sürekli yapılması ve oluşabilecek ihtiyaçları önceden kestirerek bu alanda projelerin geliştirilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.