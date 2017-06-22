Biyolog Eray Şimşek: "Yılanlar insanlara zarar vermez"

Bu durumdan sonra da buğday tarlalarını çekirgelerin basmasıyla karşılaşacağız. Çekirge baskınlarını önlemek için zirai ilaç kullanacak. Zirai ilaç kullandıktan sonra da kimyasal kullanıldığı için kanserojen etki ile karşılaşılacak. Doğa dengesini doğaya bırakmak gerekiyor, hiçbir hayvanı katletmemek gerekiyor" dedi.

Şimşek son günlerde sık görülen yılanların öldürülmesi ilgili olarak yaptığı açıklamada yılan öldürülmesinin her zaman olduğunu bir artışın söz konusu olmadığını belirterek, "Zaman zaman Türkiye’de belli türlerin popülasyonları artıyor, bunun sebebi de bir şeyleri katletmek, bu yıl yılanları katlediyorlar. Belki seneye yıl azaldığı için fare popülasyonu artacak. Bu kez de fareden şikayetçi olacaklar. Bu yıl yılanları öldürürsek seneye fareler çıkacak fareleri zehirle öldüreceğiz, fareler öldürürsek bu seferde böcek artışı olacak. Bu durumdan sonrada buğday tarlalarını çekirgelerin basmasıyla karşılaşacağız. Çekirge baskınlarını önlemek için zirai ilaç kullanacak. Zirai ilaç kullandıktan sonrada kimyasal kullanıldığı için kanserojen etki ile karşılaşılacak. Doğa dengesini doğaya bırakmak gerekiyor, hiçbir hayvanı katletmemek gerekiyor. Türü azalmakta olan hayvanları da kenarda yetiştirip doğaya bırakmamak gerekiyor" dedi.

"Yılanlar insanlar için tehlike oluşturmuyor"

Yılanların insanlar için hiçbir tehlike oluşturmadığını ifade eden Şimşek, "Türkiye’de zehirli yılanlar var bunlar; engerekler, kobralar 16 türlü zehirli yılan var. Bunların dışındaki yılanlarda zehir yoktur, yarı zehirli denilen yılanlar da var ama onların da kesinlikle insana zararı yoktur. Zehirsiz yılanların insana hiçbir zararı yoktur. Isırmazlar, saldırmazlar, eşlerinin intikamlarını almak gibi bir fonksiyonları yok, süt içmezler. Süte zehir akıtmazlar, eve giriyorlarsa evde yiyeceği bir şey vardır veya evde fareler vardır. Örneğin köylerde evlerin tavan aralarında gezerler fareler o bölgelerde yuvalandığı için onları avlayıp tekrar evden çıkarlar. Zarardan çok faydaları vardır. Zehirli yılanlar tarafından ısırıldığı zaman kişiden kişiye etkisi değişiyor. Zehirli yılanlar da insanları ısırmaz ısırmaları çok zordur, durduk yere saldırmazlar, intikam gibi bu tip şeyler olmaz, yılanlarda aile hayatı yoktur. Yılanlar uyarır ben buradayım şeklinde tıslama ile gelme şeklinde uyarır. Gidip zorlarsan kaçmaya çalışır, kaçamadı en son kendini savunmak için ısıracaktır. Yaklaşılmadığı sürece kesinlikle zararı dokunmaz, dikkat edip üzerine basmadan arazide gezerken önümüze bakarak üstüne bakılmadığı sürece yılanların insanlara zarar olmayacaktır" diye konuştu.

Zehirli yılanlar tarafından ısırılan kişilerde o bölgeyi emip tükürmenin yanlış olduğunu emildiği zaman zehrin ağızdan girip daha da etkili olabileceğini ifade eden Şimşek, şunları söyledi:

"Ayaklarda kalın bir şey giyilirse dönüp dişlerini geçirmesi de zordur. Ayağından yılan tarafından sokulan birisi ayak şişmesi ile kurtaracakken bu sefer ağzıyla emdiği için boğaz şişmesi, dil şişmesi, nefes alamama tarzında şeylerle karşılaşacak. Sokulduğu yere göre müdahale etmek gerekir, bir pompa yöntemi şırınga ile oraya basıp zehir girdiği yerden çıkartılmaya çalışılabilir. Çok önerilmemesine rağmen küçük bir kesik atılıp sıvazlama yöntemi ile zehrin çıkması sağlanabilir. Parmaktan sokulduğu zaman koldan sıkmadan düğüm atılabilir ve lenflere zehrin ulaşmasını engelleyebiliriz. Hastaneye gidildiğinde ilk saat harici yılan serumu vermek artı bir zehir vermekle eş değerdedir."

"Yılan dumana ve pis kokuya gelmez"

Yılanın dumana, pis kokuya gelmeyeceğini aktaran Şimşek, "Ultrasonik sesler yayan cihazların titreşimini algılayıp titreşimden dolayı yılanları uzak tutma konusunda işe yarayabilir. Yılanları kovmanın bir anlamı yok onların yaşam alanı neredeyse oraya gitmemek gerekir. Zehirli yılan ve zehirsiz yılan arasındaki farkı Türkiye için kobra harici diğer yılanlarda zehirli yılanlarda göz dikey, zehirsizler de yuvarlak, kafa pulları zehirsizler de daha büyük plaklar halinde, zehirli yılanlarda pullar küçük halde bulunur. Zehirsiz yılanlar ince uzun bir şekildedir ortalama, zehirli yılanlar daha tıknaz daha küttür. Zehirliler daha yavaş hareket eder ve kaçmazlar, savunma eyleminde bulunurlar kendilerine güvenirler. Zehirsizler kaçarlar daha hızlıdırlar ama şunu eklemek gerekir bu özellikler her zaman geçerli değildir" ifadelerini kullandı.