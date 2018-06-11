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11 Haziran 2018 15:30

“Bizim Ulaş” köy köy kapı kapı geziyor

CHP’nin Sivas 1.

“Bizim Ulaş” köy köy kapı kapı geziyor

11 Haziran 2018 15:30

sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, gece gündüz, köy köy kapı kapı gezip seçmenleri dinliyor.


Suvas halkının yakından tanıyıp “Bizim Ulaş” diyerek bağrına bastığı sıra Milletvekili adayı Ulaş Karasu, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köy köy kapı kapı gezerek seçmenleri dinleyen Karasu, seçildiğinde Sivas için gerçekleştirmeyi planladığı projelerini de anlatıyor.


Kangal Dernekler federasyonun düzenlediği sokak iftarına katılan Karasu, buradan Alacahan ve Sipahi köylerine geçerek vatandaşlarla bir araya geldi. Gece yarısına doğru ise şehir merkezinde ki Atatürk ve Bankalar caddesinde ki esnafı ziyaret etti


Kangal ilçesinde yaptığı konuşmada Kangal’ın öz evladı olduğunu belirten Karasu,”Ben bu memleketin çocuğuyum, bu memlekette yaşıyorum ve bu memleket için milletvekili adayı oldum.” dedi. Yaklaşan Ramazan Bayramının tüm İslam alemine barış huzur getirmesini diledi.




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