Böbreğinde taş olan 1 yaşındaki bebeğe ’hassas’ operasyon

5 santim taş olan bebek lazer yöntemiyle yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ayhan ve Ebru Kavağıçıkan çiftinin 1 yaşındaki kızları Cemre Miray sık idrar kaçırma ve enfeksiyon şikayetleriyle Medicana Sivas Hastanesine getirildi. Burada yapılan kontrollerde Cemre’nin sol böbreğinde 1.5 santimetre büyüklüğünde taş tespit edildi. Minik hastanın 3 ay süren takibinin ardından lazer yöntemiyle kapalı ameliyat edilmesine karar verildi. Üroloji Uzmanı Doktor Gökhan Gökçe ve Üroloji Uzmanı Eyüp Coşar’ın gerçekleştirdiği başarılı ameliyatla 1.5 santimetre büyüklüğündeki taş kırıldı. Sağlığına kavuşan Cemre Miray taburcu edildi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Gökçe, minik Cemre Miray’ı 3 aydan bu yana böbrek taşı nedeniyle takip ettiklerinin belirterek, "Yaklaşık bir yaşında ve 3 aydan beri de böbrek taşı nedeniyle takip ettiğimiz hastamızı ameliyat ettik. Genellikle bu yaş grubundaki hastalarda çok fazla böbrek taşına rastlamıyoruz. Hastamızı bir yaşına kadar takip ettikten sonra cerrahi bir döneme geldikten sonra hastamıza sol böbreğindeki yaklaşık 1.5 santimetre çapında böbrek taşına endoskopik olarak girerek müdahalede bulunduk. Hatamızın tedavisini endoskopik olarak lazer yardımıyla yaptık. Sağlıklı olarak çocuğumuzun tedavisi sürmektedir. Bu yaştaki çocuğun böbreğini düşündüğümüz zaman bir erişkinin böbreğinin yaklaşık olarak üçte biri boyutlarında, taşta zaten bir buçuk santime yakın olduğu için bayağı bir büyük. İnsanlar için de bir buçuk santimlik taş büyük bir taş ifade ediyor. Çocuk yaş grupları son yıllarda birçok nedene bağlı olarak artıyor" dedi.

Üroloji Uzmanı Eyüp Coşar ise hastanın 3 aylıkken kendilerine sık idrar kaçırma şikayetinden dolayı geldiğini ifade ederek, "Yapılan tetkiklerde, ultrasonda sol böbreğinde taş tespit ettik. Hastanın gelişiminin tamamlanması için bir yaşına kadar takip ettik. Hastamız bir yaşına geldiğinde ise kapalı olarak hastamızın böbrek taşını lazer yardımıyla tedavisini yapıp taşını kırdık. Şuan sağlıklı. Özellikle çocuklarda sık idrara çıkma şikayeti ve idrar yolları enfeksiyonu geçiren bebeklerde beslenme bozukluğu olan, gelişme geriliği olan çocuklarda bunlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anne Ebru Kavağıçıkan da, "Kızımı ben idrar kaçırmasından dolayı getirdim. Sürekli idrar yolu enfeksiyonu oluyorduk. Doğar doğmaz her ay antibiyotik kullanmaya başladı. Daha sonra idrar kaçırmasından böbrek taşı olduğu tespit edildi. Böbrek taşı beklediğim bir şeydi. Çünkü bende de olan bir şeydi" ifadelerini kullandı.