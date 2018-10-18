Böyle hayranlık ne görüldü ne duyuldu

Sivaslı genç, Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow'a benzemek için her gün bir saat ayna karşısında kalıyor.

Sivaslı İbrahim Talay isimli genç, büyük hayranlık duyduğu Karayip Korsanları filminin başrol karakteri kaptan Jack Sparrow'a benzemek için yaptıkları ile dikkatleri üzerinde topluyor. Yıllar önce izlediği filmden ve kaptan Jack Sparrow karakterinden etkilenen genç, arkadaşlarının da tavsiyesi ile Sparrow tarzında makyaj yapıp, saç uzatarak günlük yaşantısını sürdürmeye başladı. Zamanla görenlerin ilgisinden hoşlanan genç, ailesinin tepkisine rağmen bu tarzından vazgeçmedi. Kısa sürede Sivaslıların bu tarzı ile kabul ettiği genç, Sivaslı Jack Sparrow olarak alınır oldu.

Her gün bir saat ayna karşısında kalıyor

Talay'ın tarzını koruması ile bir hayli zor. Talay her gün ayna karşısına geçerek saçlarını hazırlıyor, sakallarını tığ ile örüp gözlerine kalem çekiyor. Bir saati ayna karşısında geçen gencin en büyük yardımcısı ile annesi Zennune Talay. Anne, her gün oğlunun saçlarını örerek hazırlanmasına yardımcı oluyor. Oğlunun tarzının aile yapılarına uygun olmadığını düşünen anne yine de çok sevdiği oğlunun en büyük destekçisi.

Zennure Talay oğlunun bu tarzı ile yakışıklı göründüğünü belirtip, "Bu tarzı ailemize uygun değil. Ama oğlumun açısından güzel. Yakışıyor da ona. Ben de oğlumun bu tarzını beğeniyorum. Çok yakışıklı oluyor. Jack Sparrow'a özeniyor. Akrabalarımız oğlumun tarzını uygun görmüyor. ‘Ailemize göre değil' diyorlar. Oğlumun bu tarzını beğenen de var beğenmeyen de. Oğlum her gün ayna karşısında uğraşıyor. Ben de onun için uğraşıyorum. Saçlarını takıyorum, tarıyorum" dedi.

Filmlerde oynamak istiyor

Arkadaşlarının tavsiyesi ile Jack Sparrow karakterini tarz haline getirip bir daha bu tarzdan çıkamadığını belirten İbrahim Talay, film ve dizilerde oynamak istediğini ifade etti. Talay, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzlediğim Karayip Korsanları filminde Johnny Depp'in tarzından etkilendim. Arkadaşlarım beni ona benzetti. Onların tavsiyesi ile bu tarz için çabaladım. Bu tarza girdim bu tarzdan da bir türlü çıkamadım. Günlük yaklaşık 1 saat uğraşıyorum. İsmim Sivaslı Jack Sparrow'a çıktı. Bana ‘Karayip korsanı' diyorlar. Hoşuma da gidiyor. Hayallerim arasında sinema ve dizilerde oynamak var."