Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:54

Bozkır’da açan çiçekler Sivas’a renk kattı

Sivas’ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.

Bozkır’da açan çiçekler Sivas’a renk kattı

04 Haziran 2018 11:54


Sivas’ta yoğun yağışların ardından havanın ısırması bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan bu çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Sivas’a renk katan bu güzellikler havadan da görüntülerdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin kampüs alanı içerisinde de oluşan bu çiçek tarlası, öğrencilerin mezuniyet fotoğrafları için benzersiz bir dekor oluşturdu. Öğrenciler ve vatandaşlar fotoğraf çektirmek için çiçek tarlasına akın etti.


Mor ve sarı çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bozkır olan Sivas’ta böyle manzaraları sıklıkla görülmediğini belirterek, “Yoldan geçerken fark ettik. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyoruz. Sivas’ta böyle manzaraları görmek zor. Bulmuşken değerlendirmek istedik.” dediler.


Öğrenciler ise üniversite içerisinde oluşan bu güzel örtünün, mezuniyet fotoğrafları için bulunmaz bir fırsat oluşturduğunu belirttiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SİVAS HABERLERİ
SİVAS HAVA DURUMU
25
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç