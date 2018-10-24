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Bozkırda Sonbahar güzelliği

Sivas’ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge boyanması görenleri kendine hayran bıraktı.

Sivas'ta Paşabahçe Mesire alanında Sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçların sarı renge boyanması görenleri kendine hayran bıraktı.


Bozkır kentlerinden Sivas'ta Sonbaharın gelişi ile ağaçların yapraklarının sararması kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sivas merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'nda sonbaharın gelmesiyle birlikte sararan yapraklar renk cümbüşü oluşturdu. Kuruyan yaprakların uçuştuğu sonbahar renklerinin adeta tüm tonlarının görülebildiği mesire alanı sonbaharı sevenlerin ve aşıkların uğrak yeri oldu.


Vatandaşlarda Sonbaharın gelmesiyle birlikte oluşan kartpostallık görüntüleri fırsat bilerek fotoğraf çekildiklerini söylediler.

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