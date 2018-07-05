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05 Temmuz 2018 12:47

Bozkırın nazar boncuğu

Sivas’ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpınar kaynak gölü, güzelliği ile ağırladığı misafirlerini büyülüyor.

Bozkırın nazar boncuğu

05 Temmuz 2018 12:47


Mavi suyu ve çevresindeki göl güzellikleri ile bozkırın ortasında adeta cennetten bir parça olan göl, ziyaretçileri tarafından ’bozkırın nazar boncuğu’ olarak adlandırılıyor. Göl suyunun berraklığı ile de dikkat çekiyor. Zeminden gelen berrak su 15 metre derinlikteki bitki ve canlıların yüzeyden rahatlıkla görülmesine imkan sağlıyor. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve yurt dışından turistler Gökpınar gölünü görmek için Sivas’a geliyor.



Huzur veriyor


Gökpınar’ın ziyaretçileri, bozkırın ortasında, sessiz ve sakin ortamdaki bu güzelliğin kendilerine huzur verdiğini belirterek, “Her yıl geliyoruz. Burası çok sessiz ve sakin. Göl ve çevresi inanılmaz güzellikte. Burada huzur buluyoruz” dediler.



Doğal akvaryum


Kaynak bir göl olan Gökpınar Gölü, 3 bin metrekare genişliği sahip, gölün derinliği ise uç noktada 20 metreye ulaşıyor. Gölün suyu zeminden kaynayarak geldiği için göl yer yüzündeki en berrak göllerden biri. Göl suyunun berraklığı gölün içerisindeki bitki örtüsünün ve canlıların yüzeyden rahatlıkla gözlenebilmesine izin veriyor. Gölün suyundaki mineraller göl suyunda doğal bir mavilik oluşturmuş. Göl, “Gökpınar” ismini bu mavilikten alıyor.




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