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20 Temmuz 2018 10:12

Bu araçtan sağ çıktı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde meydana gelen kazada hurdaya dönen araçtan sürücü yaralı olarak kurtuldu.

Bu araçtan sağ çıktı

20 Temmuz 2018 10:12


Kaza, sabah saatlerinde İmranlı ilçesi Hanköy mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.F.K. idaresindeki 42 UZ 450 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada sürücü hurdaya dönen araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü, sıkıştığı yerden İmranlı Acil Arama Kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Durumu ağır olan sürücü, İmranlı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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