Bu bahçenin ürünleri öğrenciler için

Sivas'ın Kangal ilçesinde 75'inci Yıl Ortaokulu'nunun bahçesine Kadıburhanettin Projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler domates, bal kabağı, biber gibi çeşitli ürünler ekerek kazandıkları parayla okulun ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kangal ilçe merkezinde bulunan 75'inci Yıl Ortaokulu Müdürü Gökhan İnce okulun ihtiyaçlarını karşılamak ve ihtiyacı olan olan öğrencilere yardım etmek amacıyla okulun bahçesini öğrenciler ile birlikte tarlaya dönüştürdü. Öğretmen ve öğrenciler tarlaya dönüştürülen bahçeye bal kabağı, karpuz, domates, biber, salatalık, fasulye gibi ürünler ekti. Bahçenin bakımını da yapan öğretmen ve öğrenciler elde ettikleri ürünlerden 4 bin liraya yakın gelir bekliyor. Elde edilecek gelir okulun ve ihtiyacı olan öğrenciler için kullanılacak. Okulun bahçesinde yapılan bu çalışma ilçedeki diğer okullara da örnek oluyor.

"Okulun giderleri ve öğrencileri için kullanacağız"

Okul Müdürü Gökhan İnce Kadıburhanettin Projesi kapsamında böyle bir proje yaptıklarını belirterek,"Okulumuza gelir sağlamak için biber, patlıcan, kabak, yeşil fasulye, reyhan gibi ürünler ektik. Bazı ürünleri de ekecektik ama zaman yetersiz olduğu için ekemedik. 4 bin lira üzerinde gelir elde etmeyi düşünüyoruz. Elde ettiğimiz geliri okulun giderleri ve öğrencilerin ihtiyaçları için harcamayı düşünüyoruz. Okul aile birliğine katkı sağlamak için yaptık bu işi bu işten olumlu tepkiler aldık. Olumsuz tepki verenlerde oldu ama genelde öğretmenlerimizden ürünleri almak için istek var. Yetiştirdiğimiz ürünleri öğretmenlerimize ve velilerimize satıyoruz. Kermes yapmayı düşünüyoruz. Şuanda patatesi çıkarmadık yetiştirdiğimiz zaman patatesleri de satacağız. Öğrencilerimizle birlikte ektik, bahçe yapımında yardım ettiler. Okulun son zamanlarında yaptık biraz geç kaldık ama başardık" dedi.

Öğrencilerden Yusuf Ceran ise,"Bahçemize sebze ve meyve ektik. Ektiklerimizi satıp okulun ihtiyaçlarını karşılayacağız" derken öğrenci Berat Turan Aykanat da,"Öğretmenlerimizle beraber bahçe ektik. Okullarımızın gelirlerini sağlıyoruz. Meyve sebzeleri satıp okulumuzun ihtiyaçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.