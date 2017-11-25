Bu balığı görenler hayrete düşüyor

İşten çıkartıldıktan bir süre sonra Ankara’ya akraba ziyaretine giden Hamdi Kul adındaki vatandaş Ankara’da bulunan bir evcil hayvan pazarında Yunus Cichlid adı ile bilinen bir balık ile karşılaştı. Kafa yapısının insana benzediğini görünce çok şaşıran Kul Sivas’a geri döndükten sonra bu balık üzerinde araştırmalar yaptı. Araştırmalarının ardından yaklaşık 60 bin lira harcayarak balığın üretimine başladı. Kul şimdi ürettiği balıkları yurt içinde pazarlayarak geçimini sağlıyor. İnsanların bu balığı görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Kul, yurt dışından da talebin olduğu fakat yurt dışına satış izni bulunmadığı için gönderemediğini belirtti.

İşten çıkartıldı kendi işinin patronu oldu

Sivas’ta bir firmada çalışırken toplu bir işten çıkartılma olduğunu ve kendisinin de işten çıkartıldığını belirten Kul, “Ankara’da bu balığı gördüm. Balığın maviliği ve kafa yapısı çok değişikti. İnsanları kendine çeken bir çekiciliği vardı. Sivas’a gelip bu balığı araştırdım. Balığımızın kafası insanların kafasına benzediği için görenlerin dikkatini çekiyor. Daha doğrusu bebek yüzlü tabiri ile bebeklere benzediği için insanların daha çok dikkatini çekiyor. Sivas’ımızın suyu bu balığa değer kattı.”dedi.

Bilinen türünden çok farklı

Görenleri şaşkına çeviren balığın Kul tarafından üretilenleri bilinen türünden çok daha farklı. Kul, farklılığa Sivas’ın suyunun neden olabileceğini belirtip, “Suyumuzun soğuk olması ve içindeki minerallerin daha çok olmasından dolayı balığımıza baya bir özellik kattı. Bu balığı burada yetiştirdiğim için Sivasımızın adını verdim. Kafalı yunus yiğido adını verdim. İnsanlar bu balığı görünce çok değişiğine gidiyor. Diğer yunus Cichlid balıklarına göre çok farklı. Kafa yapısının çok büyük olması insanların baya bir dikkatini çekiyor. Hatta yurt dışından bile bu balığı görmek için geceleri geç saatte bile beni rahatsız edenler çok oluyor. Bir tane balık bile isteyen oluyor. Burayı kurarken yaklaşık 60 bin lira bir para harcadık. Sekiz dokuz santime gelmesi yaklaşık 12 ay sürüyor. Bu balıkların dişileri yaklaşık 16-17 santim, erkekleri ise 22 ila 24 santimi buluyor. Normal yetiştirilenlerden farklı buradakiler daha çok olgunlaşıyor.”şeklinde konuştu.

İlginç balığın fiyatı ise baş üstündeki şişkinlik ve yaşına göre 2 TL ile 4 bin TL arasında değişiyor.