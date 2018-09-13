Bu çeşme 1 TL çay parası ile inşa edildi

Sivas'ın Divriği ilçesi Bayırüstü köyünde eskiyen ve kullanılmayacak hale gelen köy çeşmesi, kadınların örnek teşkil eden bir çalışma ile yeniden inşa edildi.

Köy nüfusuna kayıtlı olun İstanbul'da yaşayan Zümrüt Erdoğan ve Altun Kıratlı, kendileri gibi Bayırüstü köyü sakini olup İstanbul'da bulunan komşuları ile düzenledikleri günlerde 1 TL karşılığında sattıkları çay paralarını biriktirip köylerinde eskiyerek kullanılmayacak duruma gelen köy çeşmesini yeniden inşa edip kullanılır hale getirdi. Kadınlar çeşmenin inşasında da görev aldı.

Erdoğan ve Kıratlı yaptıkları açıklamada, ''Bizler köyde yaşmamamıza rağmen doğduğumuz topraklara olan vefa borcumuzu ve bağlılığımız hiçbir zaman kaybetmedik. Köyümüzün büyüğü olan Sayın Sadık Özgür'ün hayırseverlik ruhu ile köy meydanımızda harap vaziyette bulunan çeşmeyi köylü olarak yeniden inşa etmeye karar verdik. Bir araya gelip düzenlediğimiz günlerde 1 TL'ye kattığımız çay paralarını biriktirdik. Bu paralarla çeşmeyi yeniden köyümüzün kullanımına kazandırdık. Bunun yanında çeşme yapımında bulunarak çeşme inşasında çalıştık ve köyümüze çok güzel bir çeşme kazandırdık. Burada sergilediğimiz kadınların dayanışması, kadın elinin değdiği her işteki başarı ve kadının dünyaya bakış açısı ile de örnek bir tavır sergilediğimiz düşünüyoruz. Buradan bütün kadınlara sesleniyoruz, biz yeter ki isteyelim istedikten sonra başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yapmış olduğumuz çeşmenin bütün Bayırüstü köyüne hayırlı olmasını diliyoruz''dediler. Bayırüstü köy sakinleri harap şekilde olan köy çeşmelerinin böylesine anlamlı bir şekilde onarılarak hizmete sunulmasından mutlu olduklarını kaydederek emeği geçen bütün kadınlara teşekkür etti. Köy çeşmesinin üzerine "Bu çeşme köy derneğinde kadınlar günlerinde toplanan 1 TL çay parası ile yapılmıştır'' yazısı ve Atatürk resmi konuldu.