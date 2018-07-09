Bu da Türk düğünü

Sivaslı Fatih Köse ve Uygur Türkü olan Gülsinem Arziyeva, haberlere konu olan Hint düğünlerinin ardından Sivas’ta gerçekleştirdikleri Orta Asya Türklerine has bozkır düğünüyle dünya evine girdi. Kazakistan’daki bir iş seyahatinde tanışan çift beş ay önce Kazakistan’da nikah kıydı. Çift ardından da Sivas’ta 2 gün iki gece süren bir bozkır düğünü yaptı. Düğünün hazırlıkları haftalarca sürerken, düğün için Sivas’ın Taşlıdere mevkiinde bir ordugah kuruldu. Atların kullanıldığı düğünde; at üzerinde güreş, koşu gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

İş gezisi için gittiği 5 bin kilometre uzaklıktaki Kazakistan’da eşi ile tanıştığını belirten Fatih Köse, "Oradaki düğünü yapalı 4-5 ay oldu ama buradaki düğünü yazın yapmak istedik. Onun Uygur vatandaşı olması hasebiyle benim bu işlerle uğraşıyor olmam hasebiyle ve bu işlerle uğraşan pek çok arkadaşım olması hasebiyle böyle bir düğün yapmak istedik. Yani klasik dönem Osmanlı’ya olan hayranlığım çok fazla. Yani kıyafetlerinin ihtişamı, teçhizatlarının ihtişamı, o hayatın güzelliği, kültürü, örfü, yaşantısıyla beni etkiliyor. Düğünümü de bu şekilde yapmak istedim. Yıllar içinde böyle bir birikiminiz yoksa, bu eşyaları tedarik etmek bir düğün için oldukça zor. Arkadaşlarımın yardımı ve geçmişten gelen birikimimizle böyle bir düğün ortamı kurgulayabildik. Buraya bir ordugah kurduk ve düğünümüzü yapıyoruz bu şekilde" dedi.

"Düğünümüzü gören şaşırıyor”

Köse, düğünden eşi ve kendisinin memnun olduklarını fakat düğünün davetlilerde şaşkınlık oluşturduğunu ifade ederek, "Düğünden gayet memnunuz. Sabah saat 10.00’da ordugah kahvaltısı ile kazanlarda yumurta kaynatarak düğüne başladık. Ardından damadın yüzüğüne ok atışı yapıldı. Ardından güreşler yapıldı ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. Davetlilerimiz ve biz çok keyif alıyoruz. Bu şekilde düğün yapmamıza çok şaşırdılar. Davetiyeleri iki şekilde hazırladık. Birisini el yazması şeklinde bir hattata yazdırdık. O şekilde gönderdik. Diğer davetiyemizi Latin Alfabesi ile günümüz Türkçesiyle yazdırdık ve davetiyemiz bu şekildeydi" diye konuştu.

"Türkiye’ye gelin gelmek aklımda yoktu”

Türkiye’ye gelin olarak geleceğinin aklının ucundan bile geçmediğini dile getiren Gülsinem, "Kazakistan’da doğdum. Uygur kızıyım. Bana bu ortam çok yabancı değil. Kazakistan’da da biz bunun gibi festivaller yapıyoruz. Eski spor oyunları geleneksel spor oyunları oynanıyordu. O yüzdende bu ortam bana yabancı gelmedi. Bana yakın bir ortam. Düğünümüzün bu şekilde olması beni çok mutlu etti. Türkiye’yi de çok sevdim. Buraya gelin gelmek aklımda yoktu. Aklımda evlenmek vardı ama Türkiye’ye gelin gelmeyi hayal bile etmemiştim, düşünmemiştim” şeklinde konuştu.