Bu kez polisin elinden kurtulamadılar

Sivas'ta 80 bin TL değerinde bakır kablo çalan hırsızlar, hırsızlık için ikinci kez Sivas'a gelince yakayı ele verdi.

Sivas'ta yapımı devam etmekte olan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurt inşaatından 80 bin TL değerinde bakır kablo çalışmıştı. İhbar üzerine polis olayla ilgili inceleme başlatmış, güvenlik kameraları izlenerek hırsızların çaldıkları kablolarla uzaklaştıkları iki araç tespit edilmişti. Her yerde hırsızlar aranırken, hırsızlar aynı araçlarla yine kablo hırsızlığı yapmak üzere Sivas'a giriş yaptı. Araçlar Sivas'a girer girmez plakaları PTS sistemi ile tespit edildi. Polis tarafından durdurulan araçlarda yapılan aramada kablo hırsızlığında kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.Y, Ç.A. ve H.Y isimli şahıslar hırsızlık suçlaması ile gözaltına alındı. Emniyet ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.