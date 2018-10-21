Bu programla çocuklar köpeklerle dostluklarını pekiştiriyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya tarafından yürütülen Veteriner Fakültesi Dekanlığının desteklediği, Mustafa Koçkaya ve Veteriner Hekimliği öğrenci kulübünün birlikte verdiği “Korkma, Köpeği Anla” isimli projeyle çocuklara, köpeklerle ne şekilde güvenli dostluk kurulabileceği anlatılıyor.

Okulların özellikle okul öncesi eğitim alan minik öğrencilerine yönelik düzenlenen programlarda, köpeklere nasıl yaklaşılması gerektiği, köpeklerin nerelerinden sevilebileceği, köpeklere ne şekilde davranılmaması gerektiği ve köpek kovalaması durumunda nasıl davranılması gerektiği hususları eğlenceli bir biçimde anlatılıyor. Veteriner Öğrenci kulübüne bağlı öğrencilerin köpek ve ağaç kostümü ile katıldığı etkinlikte köpeklerin başlarının okşanmaması gerektiği, ilk tanışmada köpeklerin gözlerine bakılmaması gerektiği, köpek tarafından koklanarak tanınmaya müsaade edilmesi gerektiği, köpeklerin boyunların altından sevilmeleri gerektiği ve köpek kovalaması durumunda koşmadan ağaç olarak beklenilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Proje amacına ulaştı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Koçkaya, program ile hedeflerinin üzerinde bir netice elde ettiklerini ifade ederek, “Dekanlığımızın desteği ile yaptığımız, öğrenci kulübümüzün her aşamasında yoğun emek harcadığı ve yöneticiliğini benim yaptığım ‘korkma köpeği anla' eğitim programında beklentilerimizin üzerinde olumlu gelişmeler yaşadık. Programımız kapsamında bine yakın çocuğa eğitim programı verdik. Programımızda çocukların köpeklere nasıl yaklaşması gerektiği ve köpeklerin bazı davranışlarında ne yapılması gerektiği eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Çok iyi gidiyor. Çok olumlu dönüşler alıyoruz. Buda bizi mutlu ediyor” dedi.

"Köpek kovalayınca ağaç olun”

Köpek kovalamalarında kaçmak yerine ağaç olması gerektiğini belirten Koçkaya, “Eğitimimin içerisinde köpeklere nasıl yaklaşılması gerektiği, köpekleri nerelerinden sevmemiz gerektiği, hangi koşullarda köpeklere yaklaşılmaması gerektiğini, örneğin uyuyan bir köpeğe yaklaşılmaması gerektiğini anlatıyoruz. Köpeklerin davranışlarından yola çıkarak köpeklere sarılınmaması ve öpülmemeleri gerektiğini konularını işliyoruz. En önemlisi de bir köpek tarafından kovalandığımız zaman kaçmak yerine ağaç olmanın daha doğru bir metot olduğunu anlatıyoruz. Bu şekilde ısırma vakalarının daha az olduğunu öğretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Veteriner hekimliği öğrenci kulübü başkanı Melih Gazi Genç; Korkma köpeği anla eğitim programında hem eğlendirip hem eğlenip hem de öğretiyoruz diyerek çok mutlu olduklarını ifade etti.