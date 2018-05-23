Bu şeker sadece Ramazan’da satılıyor

Sivas’ta Ramazan aylarının asırlık geleneklerinden birisi olan Horoz Şeker, tezgahları süsledi. Çocuklar kadar yetişkinler tarafından da tercih edilen bu şeker iftar sonrası ağızları tatlandırıyor. Ebadına göre 1 TL ile 2 TL arasında satılan şekerleri Ramazan ayında şehrin yer yanında görmek mümkün. Horoz şeker satıcıları yaptıkları açıklamada, bu şekerin sadece Ramazan ayında satıldığını belirterek, “Geçmişi çok net bilinmiyor. Ancak asırlardır Ramazan ayında üretilip satıldığını biliyoruz. Bizim dede baba mesleğimiz. Bizde talep oldukça yaşatmaya çalışacağız” dediler.