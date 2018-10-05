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Bu yaya geçitleri fanatik

Sivas Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden 4 Eylül Stadyumu’na gidilen yoldaki yaya geçitlerini Demir Grup Sivasspor’un renkleri olan kırmızı-beyaza boyadı.

Sivas Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden 4 Eylül Stadyumu'na gidilen yoldaki yaya geçitlerini Demir Grup Sivasspor'un renkleri olan kırmızı-beyaza boyadı. Fanatik yaya geçitleri vatandaşlardan büyük bir beğeni topladı.


Sivas'ın en önemli marka değerlerinden biri olan Demir Grup Sivasspor'un renkleri olan kırmızı-beyaz, yaya geçitlerinde görülmeye başlandı. Sivas Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 4 Eylül Stadyumu'na gitmek için geçilen yaya geçitleri kırmızı-beyaz renklerle boyandı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan fanatik yaya geçitleri görenlerin dikkatini çekiyor.


Sivasspor taraftarı Ömer Yıldız, "Sivasspor'a giden yolların kırmızı-beyaza bürünmesi Sivaslılara Sivasspor'u hatırlatıyor. Sivasspor şehrimizin bir değeri. Sivasspor şehre her geçen gün olan ilgiyi artıyor. Yapanların ellerine sağlık" dedi.

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