Bu yaya geçitleri fanatik

Sivas Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden 4 Eylül Stadyumu'na gidilen yoldaki yaya geçitlerini Demir Grup Sivasspor'un renkleri olan kırmızı-beyaza boyadı. Fanatik yaya geçitleri vatandaşlardan büyük bir beğeni topladı.

Sivas'ın en önemli marka değerlerinden biri olan Demir Grup Sivasspor'un renkleri olan kırmızı-beyaz, yaya geçitlerinde görülmeye başlandı. Sivas Belediyesi tarafından Gültepe Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde 4 Eylül Stadyumu'na gitmek için geçilen yaya geçitleri kırmızı-beyaz renklerle boyandı. Vatandaşların büyük beğenisini toplayan fanatik yaya geçitleri görenlerin dikkatini çekiyor.

Sivasspor taraftarı Ömer Yıldız, "Sivasspor'a giden yolların kırmızı-beyaza bürünmesi Sivaslılara Sivasspor'u hatırlatıyor. Sivasspor şehrimizin bir değeri. Sivasspor şehre her geçen gün olan ilgiyi artıyor. Yapanların ellerine sağlık" dedi.