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14 Temmuz 2018 14:41

Bugün ki dersleri: 15 Temmuz

Sivas’ta kuran kursu öğrencileri, darbe girişimin ikinci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Meydanında şehitlerimiz için dua edip yazdıkları şiirleri okudu.

Bugün ki dersleri: 15 Temmuz

14 Temmuz 2018 14:41


Recep Paşa Hanımın Camii İmam Hatibi Mahmut Çelikten, müezzin Mehmet Zor ve kuran kursu öğrencileri, yaz kuran kursu eğitiminin bir dersini Sivas Belediyesi tarafından inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Meydanında gerçekleştirdi.


Müezzin Kayyım Mehmet Zor, bundan iki sene önce 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan vatandaşlarımız için Kuran’ı Kerim okundu. Recep Paşa Hanımın Camii İmam Hatibi Mahmut Çelikten, kuran kursu öğrencilerine 15 Temmuz hain darbe girişiminin, asker kılığına girmiş vatan hainlerinin Türkiye’yi işgal etmeye yönelik bir planı olduğunu belirterek, Bedir ve Çanakkale savaşlarında olduğu gibi milletimizin bir dayanışma içinde kalkışmayı önlediğini söyledi.


15 Temmuz’da 250’nin üzerinde şehidimiz olduğunu hatırlatan Çelikten, bugünü unutmadan, bir daha bu tür hain planlara fırsat vermemek için Türk Milletinin, birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini ifade etti.




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