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22 Aralık 2016 14:12

Burhan Eşer’dan taraftarlara sitem

Burhan Eşer’dan taraftarlara sitem

22 Aralık 2016 14:12

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’un orta saha oyuncusu Burhan Eşer, rakip takımların 25 bin taraftarla oynadığını belirterek, Sivassporlu taraftarlardan Adana Demirspor maçında tribünleri doldurmasını istedi.
Ligde geride kalan haftalarda topladığı 27 puanla TFF 1. Lig’de ikinci sırada yer alan ve hafta sonu kendi sahasında Adana Demirspor’u konuk edecek olan Sivasspor’da ligde attığı 8 golle takımın en golcü oyuncusu olan ve gol krallığında da iddialı durumda bulunan Burhan Eşer, şampiyonluğa oynanan takımları adına, tribünlerde kendilerini yalnız bırakan taraftarlara sitem etti.

"Taraftarlar maça gelsin"
Rakiplerin 20-25 bin seyirciye oynadığını söyleyen Eşer, "Biz 3 bin taraftara oynuyoruz. Adana Demirspor maçı iyi biterse, maçtan sonra taraftarlar için güzel bir açıklama yapacağım. Gelen 3 bin cefakar taraftarımız var. 1-2 senedir de bu böyle devam ediyor. Hep yanımızda olan taraftarlarımızdan Allah razı olsun. Onlar Sivasspor aşkıyla maça geliyorlar. Bizler gelip geçiciyiz. Önemli olan Sivasspor’dur. Taraftarlar maça gelsin. Taraftarlar maça geldiği zaman futbolcuların performansı daha da artıyor ve daha iyi motive oluyor. Arkasında itici güç olarak görüyor. Yalnız bizim taraftarlarımız desteğini esirgiyor bizden. Kırgınlıkları var ama artık kırgınlıkları bir yere bıraksınlar. Şampiyon olmamız gerekiyor şampiyon olmak içinde taraftara ihtiyacımız var" dedi.



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