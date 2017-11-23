Buzlanan yollar zincirleme kazalara neden oldu

Kentte hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düşmesiyle köprü ve kavşaklarda buzlanma meydana geldi. Buzlanmanın ardından kayganlaşan yollar çok sayıda zincirleme kazayı beraberinde getirdi. Sivas-Ankara-Erzincan Çevreyolu üzerinde bulunan terminal üst kavşağında meydana gelen kazada 20 araç birbirine girdi. Tuzlama çalışmasının da olmadığı yola hızlı giren bazı araçlar buzlanan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabilirken bazı araçlar da refüje çıktı. 20 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yolda güvenlik önlemi alan trafik ekipleri hız yapan sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Trafik polislerinin tüm uyarılarına rağmen bazı sürücüler kayan yolda araçlarının direksiyon hakimiyetini kaybettiği görüldü. Bazı sürücülerde kazaya karışmaktan son anda kurtuldu. Zincirleme kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken polis ekipleri çevre yolunu bir süre trafiğe kapattı. Yaşanan kazaların ardından ise karayolları ve belediye ekiplerinin tuzlama çalışması yaptığı görüldü. Kazaya karışan araçların sürücüleri buzlanmayı fark etmediklerini belirterek tuzlama çalışması yapılmamasından şikayet etti. Buzlanma nedeniyle kentin birçok noktasında 40’a yakın kazanın meydana geldiği öğrenildi.