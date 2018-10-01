Çalınan güvercinlere değil yavrulara üzüldü

Sivas'ta müstakil bir evin bahçesinde bulunan kümese giren hırsız veya hırsızlar kümeste bulunan 60 güvercini çalarak kayıplara karıştı.

Olay, gece saatlerinde Altuntabak Mahallesi Rıza Çalımbay Sokak'ta Ahmet Karakaya ait (70) müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evin bahçe kapısının kilidini kazma yardımıyla kırarak bahçeye giren hırsız veya hırsızlar Karakaya'nın uyuduğu sırada çocuğu gibi ilgilendiği kümeste bulunan güvercinleri çaldı. Sabah uyandığından kümesin kapısının açık olduğunu fark eden Karakaya durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kümeste inceleme yaptı. Yapılan incelemede 60 güvercinin çalındığı tespit edildi. Güvercinleri çalınan Karakaya büyük üzüntü yaşadı. Polis ekipleri hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

"Ben en çok yavrulara üzülüyorum"

Güvercinleri çalındığı için büyük üzüntü yaşayan Karakaya, "Akşam 19.30 gibi kümesin kapısını kapattım. Sabahta 08.30 gibi kalktım kuşlara yem vermek istedim. Baktım ki kapıların kilitleri kırılmış kuşlarımı götürmüşler. 65 tane kuşum vardı 60 tanesini götürmüşler. 3-4 tanesini tutamamışlar. Çok üzüldüm ben 70 yaşındayım. 4-4.5 bin lira değerindeydi kuşlarım. Ben 60 senedir besliyorum güvercin benim kahvem yok, sigaram yok bunlarla uğraşıyordum. Ben en çok yuvada yavrular kaldı onlara üzülüyorum. Onları da götürün hiç mi vicdanınız yok. Hiç umurumda olmaz" dedi.