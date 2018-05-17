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17 Mayıs 2018 12:16

Cami köyde, minaresi tepede

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Tuzluca köyünde, köy meydanında bulunan caminin minaresi ise yakındaki bir tepede bulunuyor.

Cami köyde, minaresi tepede

17 Mayıs 2018 12:16


Sivas’ın Zara ilçesi Tuzluca köyünde bulunan yaklaşık 1 asırlık cami, minaresi ile dikkat çekiyor. Cami köy meydanında bulunurken minaresi yaklaşık 150 metre mesafedeki yakın bir tepede bulunuyor. Caminin bulunduğu alan çukur bir bölgede yer aldığı ve ezan sesi yakın mezralardan duyulmadığı için minare, yaklaşık 50 yıl önce bu tepeye kurulmuş. 90’lı yıllara kadar ezan bu tepedeki minareden okundu, ancak 90’lı yılların sonunda köy elektriğe kavuştu. Artık ezanlar cami imam hatibi tarafından mikrofon ve hoparlör vasıtası ile camiden okunsa da elektrikler kesildiğinde veya teknik bir arıza yaşandığında ezan verilebilmesi için bu tepeye tırmanılıyor.


Konuyla ilgili açıklama yapan köy muhtarı Sami Yiğit, “Köyümüzün 10 mezrası var. Özellikle Cuma günlerinde bu mezraların ve komşu köylerin okunan ezanı duyabilmesi için minareyi o tepeye çıkarttık” dedi.


Köy sakinlerinden Mehmet Alim Yaprak ise yaptığı açıklamada, “Geçmişte caminin bulunduğu arazinin çukur oluşu ve köyümüzde elektrik olmadığı için minareyi yüksek tepeye yerleştirdik. Elektrik olmadığı zamanlar hocalarımız tepedeki minareye çıkıp ezanları okurdu. Daha sonra elektrik bağlandı.”dedi.


Cami imam hatibi Erol Duran, iki hafta önce camiye atandığını ve minareyi tepede görünce şaşırdığını belirterek, elektrik kesintilerinde ve arızalarda minareye çıkmanın yorucu olduğunu sözlerine ekledi.




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