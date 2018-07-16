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16 Temmuz 2018 09:34

Cansız manken polisi alarma geçirdi

Sivas’ta sokağa atılan cansız manken polisi alarma geçirdi.

Cansız manken polisi alarma geçirdi

16 Temmuz 2018 09:34


Sivas’ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda polisi ve 112’yi arayan vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi’nde sokakta yatmakta olan bir insan olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yerde yatmakta olan kişiyi kontrol etmek istediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhbarda bulunulan kişinin aslında elbise giydirilmiş bir cansız manken olduğu anlaşıldı. Yeni bir ihbara neden olmaması için cansız manken alınarak çöpe atılırken, ekipler de normale göndü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.




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