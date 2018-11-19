ÇEDAŞ, ağır kış şartlarına hazır

Ş. (ÇEDAŞ) kış ayları nedeniyle saha personelini yüzde 15 artırdı. 52,7 bin kilometrekare gibi geniş bir coğrafyada elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ, kış sert yüzünü göstermeden, yaklaşık 4 bin kilometrelik elektrik hattını bakımdan geçirdi, 650 direk, 50 bin armatür, 200 trafo ve 300 panonun değişim ve montaj işlemlerini tamamladı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta, 52 bin 789 kilometrekare alanda 950 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ ağır kış şartları bastırmadan kesintisiz enerji için tüm önlemlerini aldı. Kestirimci ve önleyici bakımları periyodik olarak yapan şirket, ekonomik ömrünü dolduran tesisleri de yeniledi.

Kışa hazırlık çerçevesinde toplam 4 bin kilometre hattın bakımını yapan ÇEDAŞ, 650 direk, 50 bin armatör, 200 trafo ve 300 panon değişimi ve montaj işlemlerini tamamladı. Ekim ayı sonu itibarıyla tüm hat güzergahlarının kontrolü tamamlandı, hatlara temas eden ağaçlara yönelik budama işlemleri yapıldı. Ayrıca göçmen kuşların zarar görmemesi ve kanatlı hayvanların temasından kaynaklı arızaların önüne geçebilmek için hatlarda izolasyon çalışması da gerçekleştirildi.

Sahada personel sayısı arttırıldı

Bölgede kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle saha, arıza bakım ve onarım personeline de takviye yapıldı. 25 kişilik bir ekip kademeli olarak arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi, aynı zamanda saha personel sayısında yüzde 15'lik bir artışa gidildi. Kış aylarında 3 paletli kar aracı, 3 motosikleti, 3 kablo test aracı, 35 adet sepetli platform, 1 adet 4x4 hidrolik platform, 98 adet 4x4 arazi aracı ve 12 mobil vinç ile hizmet veren ÇEDAŞ, tüm araçlarının kışlık bakımlarını yaparak teçhizatları ile hazır hale getirdi. Tüm kar araç ve ekipmanlarının bakımını yapan ÇEDAŞ, ayrıca olumsuz hava koşullarında oluşacak acil durumlara karşı pilot bölgelerdeki destek ekiplerini görevlendirdi.

Bazı bölgelerde özel önlemler alındı

ÇEDAŞ, kışa hazırlık önlemleri kapsamında hava şartlarının çok daha sert geçtiği bölgeleri ise özel olarak güçlendirdi. Sivas'ın Divriği, Kangal, İmranlı, Zara ve Suşehri, Tokat'ın Reşadiye, Almus ve Zile ilçeleri, Yozgat'ın Akdağmadeni ve Kadışehri ilçelerinde kış mevsiminde şiddetli hava muhalefeti yaşandığı için bu bölgelerde ekstra tedbirler alındı. Söz konusu ilçeler de dahil olmak üzere tüm hatlarda meydana gelebilecek arızaları, malzemelerin deformasyonunu önceden tespit etmeyi sağlayan ve arızalara erken müdahale imkanı tanıyan termal kamera, korena kamera ve kısmı deşarj cihazlar da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır duruma getirildi.

Gerekli hallerde kriz masası kurulacak

Olağanüstü durumlarda kriz masası oluşturarak hızla aksiyon alabileceklerini de anımsatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, teknolojiye yaptıkları yatırımların da kış aylarında arıza ve kesintilere müdahaleleri çok daha hızlı hale getirdiğini söyledi. Kıvılcım,"SCADA yani uzaktan kontrol ve kumanda merkezimize hava tahminleri raporları 15, 5 ve günlük olarak alınıyor. Bu raporlar doğrultusunda olağanüstü durumların ön görülmesi halinde SCADA merkezinde kriz masası oluşturarak ekiplere gerekli uyarılar yapılıyor. Gerekli görülmesi halinde vardiyalar düzenlenerek ekip sayıları artırılıyor. Hava tahmin raporları doğrultusunda paletli kar araçları ve kar motosikletlerinin konumlandırılması yapılarak enerji timleri hazır bekletiliyor" dedi.