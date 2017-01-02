ÇEDAŞ, döviz bozduran muhtarlara LED ampul hediye etti

Döviz kurlarındaki artışın enerji maliyetlerine daha az etki etmesi için ’Enerji Tasarrufu’ projesini hayata geçiren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) döviz bozdurma kampanyalarına destek olarak sorumluluk bölgelerindeki mahalle sakinlerini TL’ye geçiş için yönlendiren muhtarlara çevre ve enerji dostu LED ampul hediye etti.

Elektrik dağıtım hizmeti sunduğu Sivas, Tokat ve Yozgat’ta hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturmayı amaçlayan ÇEDAŞ dolar bazında gerçekleştirilen enerji ithalatının ülke ekonomisinde oluşturduğu tahribatın aza indirmek için başlattığı ’Enerji Tasarrufu’ projesi ile döviz bozdurma kampanyasına da dolaylı olarak destek oluyor.

ÇEDAŞ, sorumlu oldukları mahallelerdeki vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlatılan döviz bozdurma kampanyasına yönlendiren muhtarlara, hem gösterdikleri duyarlıktan dolayı hem de de enerji tasarrufu bilincinin oluşturulması için çevre ve enerji dostu LED ampul dağıttı.

Türkiye’deki dış ticaret açığının büyük bir kısmının dolar bazında gerçekleştirilen enerji ithalatından kaynaklandığını hatırlatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"ÇEDAŞ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Dövizlerinizi bozdurun’ çağrısına Enerji Tasarrufu’ projemizle destek olmak için bir çalışma başlattık. Projemiz kapsamında dolar bazında gerçekleşen enerji ithalatındaki maliyetlerin en aza indirilebilmesi ve enerji tasarrufu konusunda halkımızın daha da bilinçli hale gelmesi için dövizlerini bozduran vatandaşlarımıza LED ampul hediye ediyoruz. Tüketicilerimizin fahri temsilcisi konumunda bulunan muhtarlarımız da döviz bozdurma kampanyalarına kendi sorumluluk bölgelerindeki vatandaşlarımızı yönlendirerek destek oldular. Muhtarlarımıza vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi ve doğru yönlendirilmesi açısında büyük görevler düşüyor. Bizde muhtarlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etmek ve büyük miktarlar ayırdığımız enerji ithalatındaki maliyetlerin en aza indirilmesine yardımcı olmak için çevre ve enerji dostu LED ampul dağıttık" şeklinde konuştu.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç ise ÇEDAŞ’ın hayata geçirdiği projelerle hizmet bölgesine değer kattığını ifade ederek, "ÇEDAŞ’ın Enerji Tasarrufu Projesi takdir edilecek bir uygulama. Enerjinin etkin ve verimli kullanılması ülke ekonomimiz açısından son derece önemli. Bu kapsamda başlatılan çalışma hem döviz bazında gerçekleşen enerji ithalatı maliyetlerinin en aza inmesine katkı sağlayacak hem de dövizlerini TL’ye çeviren vatandaşlarımız için bir jest olacak. Bizlerde mahalle sakinlerimizin enerji konusunda bilinçlenmesi için ÇEDAŞ yöneticilerimizle birlikte elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

ÇEDAŞ ile muhtarlar arasındaki ilişkiler ve iletişimin son dönemde yapılan çalışmalar ile daha da güçlendiğini dile getiren Koç,"Yakın zamanda hayata geçirilen ÇEDAŞ WhatsApp Muhtarlar Grubu ve Alo 186 ÇEDAŞ Çağrı Merkezi bünyesindeki sisteme muhtarların cep telefonu numaralarının tanımlanması bizim ÇEDAŞ ile daha rahat iletişim kurmamıza vesile oldu. Yeni oluşturulan iletişim kanalları aracılığıyla ÇEDAŞ’a talep, öneri ve şikayetlerimizi daha hızlı bir şekilde iletip kısa sürede dönüş alabiliyoruz" şeklinde konuştu.