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10 Ocak 2017 12:32

ÇEDAŞ, ’Enerji Tasarrufu’ konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi

ÇEDAŞ, ’Enerji Tasarrufu’ konulu resim yarışmasında dereceye girenleri ödüllendirdi

10 Ocak 2017 12:32

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ)ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği ’Enerji Tasarrufu’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini düzenlenen törenle takdim etti. Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül törenine Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Yıldıray Koçarslan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış A.Ş Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ÇEDAŞ yöneticileri ve öğrenciler ile velileri katıldı.
Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ÇEDAŞ tanıtım filmi ve Enerji Tasarrufu Haftası dolayısıyla Sivas Bilim Sanat Merkezi ve Kanal 58 televizyonun katkıları ile hazırlanan ’Tasarruf Ediyorum, Geleceğe Enerji Bırakıyorum’ adlı sinevizyon gösterimi yapıldı.
Sivas Bilim Sanat Merkezi Çok Sesli Çocuk Korosu tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından konuşan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, enerji tasarrufunun üretimden tüketime kadar yaşamın her alanında günlük yaşam konforundan ve iş gücünden herhangi bir kayıp olmadan, enerjinin akıllıca ve doğru kullanılışı anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye’de milli gelir başına tüketilen enerjinin dünya ortalamasının üzerinde, OECD ortalamasının yaklaşık 2 katı olduğunu ifade eden Akboğa,"Ülkemizde 1 yılda yaklaşık 200 milyon MWh elektrik tüketimi gerçekleşmektedir. Son 25 yılda kişi başı elektrik tüketimi yaklaşık 4 kat artmış ve yapılan projeksiyonlara göre artış eğiliminin ekonomik hedeflere bağlı olarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu nedenle şirket olarak başlatmış olduğumuz tasarruf ediyorum proje bilinciyle enerji tasarrufu önem arz etmektedir. Ülkemizin 2023 stratejik hedefleriyle enerji verimliliği kapsamında 2023 yılına kadar enerji yoğunluğunun %20 azaltılması hedeflenmektedir. Enerjide daha az dışa bağımlı bir ekonomi ve atmosfere daha düşük oranda karbon salınımı için üretimi azaltmadan etkin ve verimli projelere yönelik çalışmalara ağırlık vermek gerekiyor" dedi.
Enerjinin verimli kullanımı ve enerji tasarrufu uygulamalarının üretim aşamasında büyük fark yaratan sonuçlar ortaya koyduğuna dikkat çeken Akboğa,"Enerji tüketimin büyük kısmı üretim esnasında gerçekleşmektedir. Bu nedenle sanayide enerji verimliliği ile ciddi tasarruf rakamlarına ulaşmak mümkün olabilir. Bazı önlemleri almak kaydıyla, hiç yatırımsız veya az miktarda bir yatırımla bile yaklaşık yüzde 10 oranında enerji tasarrufu sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.
İthal edilen enerjinin ülke ekonomisine ciddi bir yük oluşturduğunun altını çizen Akboğa,"Enerjiyi üretim artırıcı istihdama katkı verici alanlarda etkin ve verimli kullanmalıyız. Enerji tasarrufunu refah seviyesi yüksek ve ekonomik olarak da bağımsız bir Türkiye için sosyal sorumluluk olarak görmeliyiz. Enerji ihtiyacının hızla artığı hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde Çamlıbel Elektrik Dağıtım Şirketi olarak enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçtik" dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise yaptıkları konuşmalarda enerji tasarrufunun önemine dikkat çekti.
Konuşmaların ardından resim yarışmasında ilk ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere diz üstü bilgisayar, tablet ve bisiklet hediye edildi.



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