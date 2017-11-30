ÇEDAŞ, ’Enerji Timleri’ ile kışa hazır

Ş. (ÇEDAŞ), kış şartlarının ağır geçtiği 14 bölgede 60’a yakın kişiden oluşan özel ekip kurdu. 3’er kişiden oluşan ’Enerji Timleri’nin yanı sıra 4 adet paletli kar aracı ve 3 kar motosikleti de bu bölgelerde konumlandırıldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde yaklaşık 930 bin aboneye hizmet veren ÇEDAŞ bölgede kış aylarının sert ve yoğun kar yağışlı geçmesi nedeniyle ’Enerji Timlerini’ teyakkuza geçirdi. ÇEDAŞ, kış şartlarının ağır geçtiği 14 bölgede 60’a yakın saha personelinden oluşan özel bir ekip kurdu. Enerji Timleri devreye alınırken, hizmet bölgesinin tamamında toplam 529 saha personeli acil durumlarda göreve hazır hale getirildi. Tüm bu önlemlerin yanı sıra oluşabilecek fırtına, kar ve tipi gibi olumsuz hava koşulları için gerekli personel takviyesi yapılması yönünde de hazırlıklar tamamlandı.

52 bin kilometrekare gibi oldukça geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiklerini ifade eden ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa,"Özellikle Sivas’ın Divriği, Kangal, İmranlı, Zara ve Suşehri ilçeleri, Tokat’ın Zile ve Reşadiye ilçeleri ile Yozgat’ın Akdağmadeni ve Kadışehri gibi ilçeleri arazi şartları ve yükselti nedeniyle kış mevsiminde arızaların yoğun olduğu bölgeler olarak ön plana çıkmakta. Bu bölgelerimizde tüketicilerimizi mağdur etmemek için 3’er kişiden oluşan ’Enerji Timleri’ oluşturduk. Ayrıca kış koşullarında meydana gelebilecek hasarların önüne geçebilmek için yaz aylarında bu bölgelerimizdeki enerji nakil hatlarımızda gerekli bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık. Bu sırada personelimizin kış aylarına uygun giysi ve teçhizat alımlarını da yaptık" diye konuştu.

"20 bin kilometre enerji nakil hattında bakım"

10 ay içerisinde toplam 20 bin kilometre enerji nakil hattında bakım çalışması yapıldığını dile getiren Akboğa,"Her yıl ocak ayında geçmiş dönemlere göre arıza sayısı fazla olan ve şebeke yaşı artmış olan yerler için bölgesel olarak planlı bakım işleri; mevsimlere bölüştürülmüş halde belirleniyor. ÇEDAŞ olarak kış aylarında abonelerimize kesintisiz enerji sağlamak için Acil Eylem Planı’nın yanı sıra teknolojinin tüm imkanlarından da yararlanıyoruz. 2012 yılında başlatılan Enterge Bilişim Sistemleri (EBS) ile SCADA DMS/OMS (Supervisory Control And Data Acquisition) projelerini hayata geçiren şirketimiz, arızaları uzaktan izleyerek müdahale edebiliyor. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta toplam 140 merkezde elektrik şebekelerine uzaktan müdahaleyi mümkün kılan bu sistem, aynı zamanda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu dönemlerde tüketicilere kesintisiz enerji sağlanması açısından büyük önem arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Arazi araçları ve mobil vinçler hazır

ÇEDAŞ kış döneminde arıza onarım bakım ekipleri ve Sistem İşletme Direktörlüğü tarafından sahada aktif olarak kullanılan 4 adet paletli kar aracı, 3 adet kar motosikleti ve 3 adet kablo test aracının bakım onarım çalışmalarını da yaparak hizmete hazır halde getirdi. 2016 yılı içerisinde araç filosunda bulunan arazi araçları ve hidrolik platformlu araçlarını yenileyen şirketin, 84 adet 4x4 arazi aracı, 33 adet sepetli platform ve 13 adet mobil vinç olmak üzere toplam 175 aracı bulunuyor. Söz konusu araçların tümünün kış mevsimi için arıza bakım onarım ve sistem işletme ekipleri tarafından planlaması yapılmış durumda. Yine hatlardaki teçhizatlarda meydana gelebilecek arızaları veya malzemelerin deformasyonunu önceden tespit etmeye veya arızadan önce erken müdahale imkanı sağlayan termal kamera, korena kamera ve kısmı deşarj cihazlarının da kış mevsiminde aktif olarak kullanılmak üzere hazır bekletiliyor.