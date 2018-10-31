ÇEDAŞ 'Enerjinle Bir Çocuğun Kalbine Dokun' projesiyle öğrencileri sevindirdi

Sivas, Tokat ve Yozgat'ta abonelerine kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), gönüllülük projeleri ile farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

ÇEDAŞ personelinin gönüllü katılımıyla oluşturulan Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu, 'Enerjinle Bir Çocuğun Kalbine Dokun' projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında şirket içerisinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bir bütçe oluşturan komisyon üyeleri, elde ettikleri gelir ile köy okullarında eğitim gören öğrenciler için çeşitli hediyeler aldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat'taki il milli eğitim müdürlükleri ile koordineli olarak hareket ederek ihtiyaç sahibi öğrencileri belirleyen ÇEDAŞ'ın Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu üyeleri; Sivas'ın Kangal ilçesindeki Havuz İlköğretim Okulu ve Alacahan İlköğretim Okulu, Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Ballıkaya İlköğretim Okulu ve Yozgat merkezdeki Çadırardıç İlköğretim Okulu'ndan yaklaşık 100 öğrenciye kıyafet ve ayakkabıdan oluşan hediyeler dağıttı.

Hediyeler dolayısıyla ÇEDAŞ Çalışan ve Toplum Beklentileri Komisyonu üyelerine teşekkür eden öğrenciler, yeni kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymenin mutluluğunu yaşadı.