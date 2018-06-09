ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa, Mimar ve Mühendisler Grubu temsilcisi oldu

MMG Sivas Temsilcisi Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa olurken temsilciliğin açılışı dolayısıyla düzenlenecek iftar programında mimar ve mühendisler bir araya gelecek.

1996 yılında dernekleşerek Türkiye genelinde ciddi bir teşkilatlanma çalışması yürüten MMG Sivas’ta teşkilatlanma çalışmalarını tamamlayarak temsilciliğini açtı ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa’nın il temsilcisi görevine getirildiği MMG Sivas Temsilciliği’nin açılışı dolayısıyla 13 Haziran Çarşamba günü iftar programı düzenlenecek. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilecek programa başta kentte görev yapan mimar ve mühendisler olmak üzere çok sayıda davetli katılacak.

MMG Sivas Temsilcisi Ahmet Sait Akboğa, MMG’nin Sivas’ta temsilcilik açarak teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiğini söyledi. MMG’nin mesleki dayanışmanın yanı sıra düzenlediği etkinlik ve gerçekleştirdiği organizasyonlarla mesleki ve toplumsal gelişime katkıda bulunduğunu hatırlatan Akboğa,"1996 yılından itibaren üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis ederek, üyelerinin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayan Mimar ve Mühendisler Grubu, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, üyelerinin ve toplumun gelişmesinde etkin rol almış, saygın bir sivil toplum kuruluşu olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’deki en önemli ve etkin sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Mimar ve Mühendisler Grubu, ailesine katılan yeni üyeler ile de her geçen gün büyüyerek devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Mimar ve Mühendisler Grubu Sivas İl Temsilciliği olarak 13 Haziran Çarşamba günü iftar programı düzenleyeceklerini belirten Akboğa, iftar yemeğine mimar ve mühendisleri davet etti.