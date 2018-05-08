ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa projeleri ve hedefleri anlattı

Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, Vali Davut Gül’ün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda şirketin projelerini ve hedeflerini anlattı.

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti veren ÇEDAŞ 2017 yılını 133 milyon 580 bin liralık yatırımla tamamladı. 2023 vizyonu çerçevesinde yatırımlarına devam eden ÇEDAŞ’ta, Sivas Vali Davut Gül’ün katılımıyla projeler ve hedefler anlatıldı. ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Akboğa şirketin çalışmaları ve yatırımları hakkında sunum yaparak Vali Davut Gül ve diğer katılımcıları bilgilendirdi.

ÇEDAŞ’ın sosyal sorumluluk projelerini yakından takip ettiğini belirten Vali Gül,"Vatandaşların talebi enerjinin kesintisiz gelmesi bu yöne yaptığınız çalışmalar daha önemli tabloda gördük bizim kullandığımız enerji az hat uzunluğumuz çok fazla burada verimli ekonomik anlamda kârlı bir enerji yatırımı yapmak biraz daha zorlaşıyor. Ama vatandaşında hizmeti bir şekilde alması gerekiyor. " dedi.

Elektrik dağıtım hatlarını işleten ÇEDAŞ’ın çağrı merkezlerinin 7/24 çalıştığını söyleyen Gül, "Çağrı merkezinde muhtarlar VIP olarak kayıtlı. Böylece bekleme süresi daha az olacak. ÇEDAŞ’ın 2023’e kadar 5 yıllık iş programları var. En acilinden başlayarak yapıyorlar. Kayıp kaçak yüzde 5-6 gibi rakamlara geriledi. Bu rakamlarda Sivas’ın emin ve güvenilir şehir olduğunu gösteriyor. Yatırımlar bittiğinde kaçaklarında sıfırlandığı görülecektir. Kesintilerin sebebi fırtınalarda ortaya çıkan kopma, uçma gibi nedenler ile hat ve trafo değişimleri gibi çalışmalardır. Yaz-kış çalışmalarını sürdüren ÇEDAŞ ekiplerini tebrik ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum." diye konuştu.