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07 Ağustos 2018 15:02

ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa Sivas’a veda etti

Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Akboğa Sivas’a veda etti

07 Ağustos 2018 15:02

Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürlüğü görevinden ayrılan Ahmet Sait Akboğa, Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın’ı ziyaret ederek veda etti. Akboğa, görev süresi boyunca desteklerinden dolayı Vali Gül ve Başkan Aydın’a teşekkür etti.


ÇEDAŞ genel müdürlük görevinden ayrılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) Başkan Danışmanlığı görevine atanan Ahmet Sait Akboğa, Vali Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın’a veda ziyaretinde bulundu. ÇEDAŞ Muhasebe ve Finans Direktörü Sinan Polat ile birlikte Vali Gül ve Başkan Aydın’ı makamlarında ziyaret eden Akboğa, yerel yönetimlerle uyum içerisinde çalışmaya özen gösterdiklerini ve kentte kaliteli, kesintisiz ve sürekli elektrik dağıtım hizmetine yönelik kalıcı çözümler üretmeye gayret ettiklerini belirtti. Akboğa, genel müdürlük görevi boyunca verdikleri desteklerden dolayı Vali Gül ve Başkan Aydın’a teşekkür etti.


Vali Davut Gül, kente yapılan elektrik dağıtım alanındaki yatırımlar ve özverili çalışmaları nedeniyle Akboğa’ya teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Belediye Başkanı Sami Aydın ise elektrik şebekelerinin yeraltına alınmasına yönelik çalışmaları takdir ettiklerini ve bu çalışmaların kentin çehresine önemli katkıları olduğunu ifade ederek hiçbir taleplerinin ÇEDAŞ tarafından geri çevrilmediğini söyledi. ÇEDAŞ ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Sami Aydın, Akboğa’ya EPDK’daki yeni görevinde başarılar diledi.




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